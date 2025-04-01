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Индексная книга (каталог) CNews*
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Григорьева Наталья


01.04.2025 Археологи создают цифровой архив древнейшего средневекового поселения Северо-Запада России 1
11.11.2022 «Дефектоскопист 2022»: как проходил конкурс и кто стал победителем? 1
17.01.2022 Создатели «Эльбрусов» объявили процессоры Intel и AMD угрозой нацбезопасности России 1
29.05.2014 «Бинбанк» автоматизирует управление кредитованием с помощью «Техносерв Консалтинга» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Григорьева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 512 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 1
Спектр НИИИН МНПО 2 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 228 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Газпром ПАО 1353 1
Волгограднефтемаш - Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова - Котельниковский арматурный завод 3 1
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
Газпром трансгаз 146 1
Транснефть 303 1
МОСГАЗ 43 1
Алтайвагон - Алтайский вагоностроительный завод 2 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Мостотрест ГУП 14 1
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
НОВАЭМ - Сибэнергомаш БКЗ - Барнаульский котельный завод 9 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
Белгазстрой - Полоцкгазстрой 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14523 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9528 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3269 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5176 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2217 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13466 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10681 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 323 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16264 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1490 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12305 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4229 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1277 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8205 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 555 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5438 1
Неразрушающий контроль - Non-destructive testing 18 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1896 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1795 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1654 1
IBM ODM - IBM Operational Decision Manager 4 1
Путин Владимир 3213 1
Ким Александр 41 1
Богданов Виталий 12 1
Ткачёв Роман 27 1
Алешин Николай 2 1
Васильев Алексей 16 1
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Резников Виталий 3 1
Артемьев Александр 2 1
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Гайдай Алексей 1 1
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Сясько Владимир 1 1
Еременко Дмитрий 2 1
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Солдатенков Иван 1 1
Чирсков Павел 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146794 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1581 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2783 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 875 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 435 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 329 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11094 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2448 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2458 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4002 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1927 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2777 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 127 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6792 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7932 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 642 1
Химическая промышленность - Chemical industry 276 1
СРО - саморегулируемые организации 97 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 291 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1296 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6400 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11281 1
Комсомольская правда ИД 67 1
РАН - Российская академия наук 1905 1
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