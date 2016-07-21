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Хачатурянц Ашот

СОБЫТИЯ


21.07.2016 Российский сборщик серверов IBM для госорганов начинает выпускать сетевое «железо» для ЦОДов 1
30.10.2014 В России начинается производство защищенных решений на базе серверов IBM 1
27.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка организует в России сборку оборудования IBM 1
02.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка и миллиардер из списка Forbes купили системного интегратора 2
01.10.2014 Константин Николаев и Ашот Хачатурянц покупают системного интегратора «Технопром» 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
11.03.2013 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Хачатурянц Ашот и организации, системы, технологии, персоны:

Технопром Инновационная корпорация 48 5
МегаФон 10620 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3429 3
IBM - International Business Machines Corp 9678 3
Ростелеком 10862 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
МегаФон - Мобиком 230 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3310 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 592 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9467 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1071 1
Nvidia - Mellanox Technologies 97 1
Eltex - Предприятие Элтекс 260 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 248 1
Мобител 66 1
Google LLC 12605 1
Nvidia Corp 3948 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
НТК - Национальные телекоммуникации 67 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Сбер - Сбербанк Капитал 10 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8751 5
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 28 1
Мостотрест ГУП 15 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
Газпром ПАО 1483 1
ГПБ - Газпромбанк 1260 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Северсталь ПАО - Severstal 618 1
Альфа-Групп 744 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3830 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13646 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33179 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64256 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22428 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25228 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22748 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1460 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10027 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12733 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6181 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29560 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 593 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6819 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 942 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 357 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Linux OS 11432 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6191 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 1
Юнов Константин 46 5
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Ротенберг Аркадий 52 2
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Куликов Денис 27 2
Юрьев Евгений 4 2
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Азатян Сергей 9 2
Гаршин Василий 5 1
Бочарова Светлана 2 1
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Щеголев Игорь 699 1
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