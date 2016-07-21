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Хачатурянц Ашот
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Хачатурянц Ашот и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
|Юнов Константин 46 5
|Николаев Константин 17 5
|Сабитов Николай 2 2
|Оболенский Артем 4 2
|Войцеховский Юрий 2 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Калугин Сергей 169 2
|Провоторов Александр 158 2
|Ройтман Евгений 44 2
|Пчелинцев Александр 8 2
|Задорнов Михаил 30 2
|Кудрявцев Николай 21 2
|Златопольский Антон 21 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Малис Олег 86 2
|Куликов Сергей 36 2
|Родионов Иван 73 2
|Веремьянина Валентина 19 2
|Катаева Елена 32 2
|Аганбегян Рубен 18 2
|Немшич Борис 23 2
|Семенов Вадим 65 2
|Милюков Анатолий 18 2
|Кузьмин Павел 19 2
|Алексеев Михаил 29 2
|Бондарик Владимир 22 2
|Куликов Денис 27 2
|Юрьев Евгений 4 2
|Кудимов Юрий 21 2
|Азатян Сергей 9 2
|Гаршин Василий 5 1
|Бочарова Светлана 2 1
|Батманов Михаил 6 1
|Улупов Вячеслав 4 1
|Зеленцова Ирина 3 1
|Путин Владимир 3445 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Малофеев Константин 118 1
|Никифоров Николай 1138 1
|РИА Новости 1029 1
|Forbes Богатейшие бизнесмены России 3 3
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.