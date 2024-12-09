Облако Itglobal.com аттестовано для работы с данными по требованиям белорусского законодательства

Облачный провайдер Itglobal.com (корпорация ITG) получил аттестат соответствия на систему защиты информационной системы «Защищенное облако Itglobal.com BEL» класса 3-бг, 3-спец, 3-юл в Республике Беларусь. Требования предусмотрены приказом ОАЦ №66 «О некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации» от 20 02 февраля 2020 г.

Аттестация информационной системы — необходимое условие для обработки, хранения и предоставления информации ограниченного распространения. Комплекс мероприятий по аттестации ведет к получению документа о соответствии с требованиями законодательства. После его получения Itglobal.com может размещать виртуальные инфраструктуры клиентов, содержащих защищаемую информацию.

«Itglobal.com предоставляет облачную инфраструктуру в 11 дата-центрах в 9 странах мира. Мы ориентируемся на клиентов конкретного локального рынка, поэтому нам важно не просто стремиться, а гарантировать полную согласованность предоставления услуги законодательству страны, в которой мы работаем. С этой целью Itglobal.com подтвердил соответствие облачной инфраструктуры установленным нормам и стандартам Республики Беларусь. По сути, аттестация направлена на подтверждение того, что проведены работы на выявление, устранение и профилактику потенциальных уязвимостей системы перед угрозами внутреннего и внешнего характера», — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com.

Itglobal.com разворачивает защищенные публичные и частные облака в Республике Беларусь на базе дата-центра BeCloud – одного из наиболее современных и крупнейших дата-центров Белоруссии и первого ЦОДа уровня TIER III Uptime Institute.