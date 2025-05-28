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SolarBot
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Инженеры-робототехники из Подмосковья создали робота-феникса 1
|26.11.2019
|В России в битве сошлись роботы. Видео 1
SolarBot и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9917 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
|Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 609 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
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