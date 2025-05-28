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Мелькин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Инженеры-робототехники из Подмосковья создали робота-феникса 1
Мелькин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5600 1
|Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13958 1
|Nuvia Phoenix 142 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150346 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7800 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 367 1
|Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 228 1
|Битва роботов 13 1
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