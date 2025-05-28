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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мелькин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Инженеры-робототехники из Подмосковья создали робота-феникса 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мелькин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

SolarBot 2 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5600 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13958 1
Nuvia Phoenix 142 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7800 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 367 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 228 1
Битва роботов 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
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