В России в битве сошлись роботы. Видео

В Екатеринбурге в рамках чемпионата Worldskills Hi-Tech прошла ежегодная «Битва роботов». Роботы на колесах весом до 110 кг наносили друг другу удары, используя разные типы оружия.

Ежегодная «Битва роботов»

В Екатеринбурге прошло ежегодное соревнование «Битва роботов». Мероприятие было организовано движение «Ворлдскиллс Россия» и проводилось в рамках корпоративного чемпионата высокотехнологичных профессий Worldskills Hi-Tech.

В соревнованиях роботов участвовало восемь команд. Каждая их них управляла собственным роботом, представляющим собой объект на колесах весом до 110 кг и длинной до 120 см. У каждого робота было собственное оружие: кирка, флиппер, шнек, вертикальный спинер и т. д.

Бои происходили на ринге за изолированным стеклом из двойного поликарбоната. Для предотвращения выкатывания роботов за ринг он был окружен железной балкой. Также на ринге присутствовали два шнек-ротора, которые могли включаться судьями для придания большего азарта. На некоторых поединках на ринг добавляли поддержанную электронику, которую роботы могли раскрошить.

Единственный зрелищный бой в четверть финале

В ходе четвертьфинальных поединков единственным зрелищным боем было сражение робота «Каратель» омской команды «Юные техники» с роботом Baracuda петербургской команды Energy. Интерес поединка был связан с принципиально разными типами оружия, использовавшимися участниками.





Российский чемпионат по боям роботов



«Каратель» снабжен киркой, тогда как Baracuda имел флипер для подбрасывания противника. Как признали после боя участники «Юных техников», их робот «Каратель» пытался нанести удар по внутренней электроники Baracuda, но этого не удавалось, так как корпус противника был полностью покрыт сталью и не содержал открытых участков. В итоге «Юные техники» победили по очкам.

Результаты остальных четвертьфинальных поединков становился понятным с самого начала. Так, робот «Егерь» казахстанской команды «Хищники» не смог оказать никакого сопротивления роботу Archy московской команды SolarBot.

«Хищники» были единственными иностранными участниками турнира. В состав команды также входила Анастасия Ашанина — единственная девушка-участник чемпионата. После боя капитан «Хищников» Виктор Глебов заявил, что у их робота неожиданно отказало колесо.

Робот Weber другой московской команды «Большой удар» (ее спонсором является «Росатом») с первого удара отправил в нокаут робота Matanga пермской команды Noname. У противников были принципиально разные категории: Weber весил 107 кг, Matanga — 44 кг. В команде Noname рассчитывали сделать ставку на быстроту передвижения своего робота, но этот расчет не оправдался.

В еще одном четвертьфинальном поединке робот «34» воронежской команды «72» без сопротивления победил робота «Клещ» одноименной пермской команды. Более того, «34» затащил «Клеща» на шнек-роутеры. Примечательно, что команда «72» состояла только из одного человека — Ярослава Фирсова.

Напряженный полуфинал

В полуфинале борьба была напряженнее. Weber «Большого брата» схлестнулся с Archy команды SolarBot. У обоих роботов было одинаковое оружие — флиперы. Соответственно, оба из них пытались подбросить друг друга.

«Нашей тактикой было — у кого быстрее закончится газ», — пояснили после боя в «Большом брате». Победу по очкам одержал Archy.

В другом полуфинальном поединке состоялся не менее напряженный поединок между «Карателем» «Юных техников» и роботом «34» команды «72». «Каратель» достаточно быстро смог захватить «34», а «34», со своей стороны, смог перебить цепь «Карателя». Но в итоге «34» был обездвижен и загорелся.

«Каратель» против Archy

Финальный поединок состоялся между Archy SolarBot и «Карателем» «Юных техников». Для большего драйва на ринг были добавлены старый принтер и три телевизора. «Каратель» пытался попасть киркой в Archy, в ответ Archy переворачивал «Карателя».

Судьи добавили дополнительное время. «Каратель» вцепился в Archy и стал тащить его на шнек-роутеры, но не успел сделать этого до конца времени. В итоге по очкам победил Archy, его создателям из команды SolarBot вручили приз в 150 тыс. руб.

Что такое Worldskills Hi-Tech

В рамках регулярного чемпионата WorldSkills Hi-Tech проходят соревнования между сотрудники крупнейших предприятий, в том числе госкорпораций. Соревнования проходили по 48 компетенциям, включая «Изготовление прототипов», «Промышленная роботехника», «Реверсивный инжиниринг», «Интернет-маркетинг», «Технология информационного моделирования BIM», «Интернет вещей», «Квантовые технологии» и «Цифровое производство».

Часть компетенций была предложена самим компаниями. Так, «Ростелеком» предложил компетенцию «Магистральные линии связи, строительство и эксплуатация ВОЛС», «Ростех» — «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов» и «Управление жизненным циклом», «Россети» — «Интеллектуальная система учета электроэнергии», а «Роскосмос» — «Инженерия космических систем».

Соревнования для ИТ-шников старше 50 лет

Также впервые в рамках WorldSkills Hi-Tech прошли соревнования чемпионата «Навыки мудрых» для сотрудников предприятий в возрасте «50+». В том числе соревнования происходили по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Сетевое и системное администрирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Электроника».