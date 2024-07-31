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В Тамбовской области прошел масштабный рефарминг сети

Инженеры «МегаФона» обновили мобильную сеть в Тамбовской области. Модернизация затронула около 35 телеком-объектов, а в пяти населенных пунктах впервые появился сигнал 4G. В результате проведенных работ скорость передачи мобильных данных увеличилась примерно вдвое. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу рефарминга вошли около 35 локаций в восьми округах региона – Тамбовском, Моршанском, Мичуринском, Сосновском, Жердевском, Петровском, Знаменском и Инжавинском. Модернизация сети позволила нарастить скорость передачи данных примерно в два раза.

Помимо этого, с начала лета 2024 г. специалисты оператора запустили базовые станции в селах Верхоценье, Старосеславино, Подлесное, Перикса. В Мичуринском районе стабильный 4G-сигнал впервые появится в селе Новое Тарбеево, где находится Центр развития садоводства имени В. Г. Муханина. Учреждение регулярно посещают туристы, которые приезжают посмотреть на плантации садов и ягодников, а также посещают мастер-классы от ведущих специалистов отрасли.

Новое телеком-оборудование обеспечит стабильный 4G-сигнал как в центре, так и на окраинах населенных пунктов, где проживают почти 4 тыс. человек. Средняя скорость передачи данных составит 35 Мбит/с.

«Мы активно развиваем мобильный интернет в малых населенных пунктах, чтобы онлайн-услуги здесь были доступны в той же степени, что и в больших городах. Теперь жители сельской местности и отдыхающие смогут комфортно общаться в интернете и пересылать необходимые файлы, смотреть видео и слушать музыку онлайн», – сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

В общей сложности с начала 2024 г. «МегаФон» модернизировал более 160 и построил около 10 новых телеком-объектов более чем в 20 районах Тамбовской области.

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