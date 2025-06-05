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Lisp LISt Processing language «Язык обработки списков» Семейство языков программирования


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Apple отказывается от Java в пользу языка программирования собственной разработки 1
02.12.2024 Наталья Касперская призвала государство оплатить российский язык программирования 1
23.11.2023 Официальный язык программирования для iPhone и Mac доживает последние дни. Желающих на нем писать почти не осталось 1
20.01.2020 Искусственный интеллект 1
28.03.2016 Умер председатель совета директоров «Яндекса» 1
03.07.2013 Изобретатель нашел способ превратить видеокарту в суперкомпьютер 1
05.12.2012 Corel выпустила новую версию CorelCAD 1
03.07.2012 «Нанософт» обновила nanoCAD до версии 4.0 1
19.03.2012 «Неизвестный язык программирования» самого знаменитого трояна современности установлен 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
25.10.2011 Умер Джон Маккарти, создатель языка Lisp 1
19.08.2011 Autodesk выпустил новые продукты семейства AutoCAD 2012 для Mac OS X Lion 1
06.07.2011 Популярный PaaS-сервис Heroku поддерживает язык Clojure 1
15.01.2008 Раннее знакомство с Java калечит судьбы программистов? 1
04.03.2003 ALT Linux представил новый дистрибутив ALT Linux Master 2.2 Orange 1
18.01.1999 Harlequin выпустила апгрейд LispWorks 4.1 к своему инструментарию 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Lisp и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7761 2
Apple Inc 12283 2
Google LLC 11965 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Microsoft Corporation 24865 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13277 1
Ростелеком 9953 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5040 1
Yahoo! 3699 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 195 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Autodesk 618 1
Нанософт 103 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 816 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Salesforce 435 1
Corel Corporation 336 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Quanta Computer 211 1
QLogic 75 1
Unisys - Unify Square 115 1
X Corp - Twitter 2882 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 7 1
JetBrains 72 1
Printronix 9 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 57 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
Unsplash 1037 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2589 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1989 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26062 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24885 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1873 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 768 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21876 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11575 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21220 2
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HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 20 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3907 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8091 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5359 1
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Web development - Веб-разработка 288 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4170 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5601 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1873 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3154 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21164 1
C/C++ - Язык программирования 791 7
Oracle Java - язык программирования 3142 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2113 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1006 3
Ruby - Язык программирования 145 3
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 83 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3000 2
Linux OS 10257 2
Autodesk AutoCAD 347 2
Perl - Язык программирования 141 2
Microsoft Windows 15915 2
Microsoft Windows 7 1984 1
Нанософт - nanoCAD 98 1
Printronix TallyGenicom 1 1
Microsoft Azure 1429 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Linux KDE Plasma 231 1
ANSI Fortran 60 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 599 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Corel Designer - Графический редактор 13 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 212 1
Delphi - язык программирования 142 1
Apple Mac App Store 86 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 125 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 110 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 20 1
Google Go - Golang - Язык программирования 86 1
Google App Engine 36 1
Salesforce Heroku 23 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 35 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 54 1
The Digital Box ADA 25 1
Mozilla Firefox - браузер 1898 1
Corel - CorelCAD 5 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
McCarthy John - Маккарти Джон 12 4
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 18 2
Волож Аркадий 254 1
Приданцев Сергей 147 1
Кореш Виктор 82 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Назаров Сергей 58 1
Суменков Игорь 5 1
Ожигин Денис 14 1
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 1
Hayden Michael - Хэйден Майкл 8 1
Гостев Александр 83 1
Алаев Владимир 16 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 46 1
Злотов Дмитрий 5 1
Резников Роман 7 1
Ханспал Амар 17 1
Мальцев Виталий 2 1
Лобанов Денис 45 1
Олейникова Татьяна 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Kenny David - Кенни Дэвид 4 1
Fenaughty Alfred - Феноти Альфред 2 1
Sebastian Byron - Себастиан Байрон 2 1
Касперская Наталья 298 1
Boynton John - Бойнтон Джон 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 2
Россия - РФ - Российская федерация 149421 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17492 1
Япония 13375 1
Германия - Федеративная Республика 12788 1
Франция - Французская Республика 7904 1
Южная Корея - Республика 6734 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
Канада 4924 1
Ближний Восток 2983 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Испания - Королевство 3736 1
Польша - Республика 1974 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Иран - Исламская Республика Иран 1099 1
Португалия - Португальская Республика 928 1
США - Иллинойс 334 1
Турция - Турецкая республика 2420 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Европа 24395 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14164 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49314 2
Информатика - computer science - informatique 1095 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5952 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11147 1
Физика - Physics - область естествознания 2696 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7963 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Английский язык 6750 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3208 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11267 1
Аудит - аудиторский услуги 2828 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5730 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16739 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2572 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4540 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2819 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3518 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2271 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 706 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 596 1
Образование в России 2369 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 1
Ведомости 1080 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 68 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 102 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 47 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 2
Turing Award - Премия Тьюринга 11 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 176193.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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