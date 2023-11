Официальный язык программирования для iPhone и Mac доживает последние дни. Желающих на нем писать почти не осталось

Objective-C на грани «смерти»

Популярность Objective-C, одного из двух основных языков программирования (ЯП) экосистемы Apple, достигла исторического минимума.

Согласно результатам опроса, проведенного компанией JetBrains в рамках подготовки ежегодного отчета State of Developer Ecosystem, лишь 2% респондентов хотя бы раз писали на этом ЯП в течение последних 12 месяцев. Допускающих же, что в обозримом будущем им придется применить навыки работы с Objective-C, не оказалось вовсе.

В отчете также отмечается, что язык программирования компании Apple за последние шесть лет лишился двух третей своей аудитории: в период с 2017 по 2023 гг. его популярность преимущественно снижалась за исключением 2019 г., когда рейтинг языка вырос на 1 п.п., и 2022 г., когда показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом. В JetBrains в связи с результатами опроса констатируют приближение жизненного цикла Objective-C к завершению.

Причины снижения популярности

Составители отчета считают, что причина снижения популярности Objective-C заключается в переводе разработки под Apple на более современный и простой Swift, а также развитии кроссплатформенных языков, в том числе Kotlin и Dart, программы на которых легко переносятся на iOS.

Впрочем, и Swift не может похвастать высокой позицией в рейтинге JetBrains – пишущими на нем в 2023 г. себя назвали 6% опрошенных, рассматривали возможность начать писать – 4%. При этом в 2019 г. наметился нисходящий тренд: достигнув пика в 11%, популярность Swift медленно снижается, если не брать в расчет период стабильности 2021-2022 гг., когда этот показатель удерживался на уровне 7%.

Первую пятерку рейтинга 2023 за собой уверенно застолбили JavaScript (61%), Python (54%), HTML и SQL (по 52%), Java (49%). Упомянутый ранее Kotlin, разработанный JetBrains, расположился в нижней части таблицы с показателем в 15%.

Скепсис уместен

Как отмечает издание DevCalss, данные JetBrains могут давать не вполне объективное представление о востребованности языков программирования, официально поддерживаемых Apple. Отчет сформирован на основании опроса 26 тыс. разработчиков, проведенного JetBrains, и нельзя исключать того, что значительная часть респондентов является пользователем инструментов разработки этой компании, которые не славятся ориентированностью на платформы Apple.

Фото: JetBrains Рейтинг популярности языков программирования по версии JetBrains

Сами авторы отчета не скрывают того, что результаты опроса могут в более значительной степени отражать мнение пользователей JetBrains, нежели разработчиков ПО в целом.

JetBrains ранее предлагала интегрированную среду разработки (IDE) AppCode с поддержкой Objective-C и Swift. Однако в конце 2022 г. дальнейшее развитие этого продукта было прекращено. В компании свое решение объяснили тем, что IDE AppCode не удалось обрести популярность, на которую рассчитывали в JetBrains.

IDE CLion, ориентированная на программистов C++, также предлагает базовые возможности разработки на Objective-C. Дополнительный модуль, обеспечивающий совместимость среды со Swift более не поддерживается, поскольку основан на AppCode.

Наконец, как отмечает DevClass, разработчики ПО под «железо» Apple в целом склонны отдавать предпочтения «родным» инструментам – которые предоставляет сама компания из Купертино, в частности, IDE Xcode.

Рейтинг TIOBE с JetBrains не спорит

Несмотря на то, что объективность данных JetBrains можно ставить под сомнение, другие источники по схожей тематике не то что бы рисуют совершенно иную картину.

Так, согласно рейтингу TIOBE, в ноябре 2023 г. рейтинг Objective-C достиг показателя в 0,49%. Таким образом, он оказался на 32 месте из 50 возможных – по сравнению с ноябрем 2022 г. позиции ЯП не изменились. Чуть выше него расположились Lua (0,5%), F# (0,57%) и Perl (0,59%). Места с 33 по 35 отданы Dart (0.48%), Julia (0,44%) и Lisp (0,43%).

Положение Swift значительно более оптимистичное – этот ЯП находится в первой половине рейтинга TIOBE (18 место; 1,04%). Относительно ноября 2022 г. он продвинулся вверх на одну позицию и оказался более востребованным, нежели Ruby (0,99%), R (0,93%) и Rust (0,91%).

В топе ноябрьского рейтинга TIOBE фигурируют все те же участники, что представлены и в отчете JetBrains: Python, Java, JavaScript, C++, C#, C и пр. Однако их позиции зачастую не совпадают.

К методике составления рейтинга TIOBE, хоть она и более сложная по сравнению с JetBrains, тоже могут возникать определенные вопросы.

Определение популярности языков программирования в случае TIOBE осуществляется путем подсчета числа поисковых запросов, связанных с тем или иным языком. Составители рейтинга учитывают различные слова в запросах пользователей, включая language (язык) и programming (программирование). Они берутся у крупнейших поисковиков в мире – Google, Bing и др., а также на самых популярных сайтах на всей планете. Их они берут из рейтинга Alexa.

Краткая история Obective-C

Автором языка Objective-C называют Брэда Кокса (Brad Cox).

В 1983 г. Кокс вместе со своим партнером по бизнесу Томом Лавом (Tom Love) учредили компанию по созданию программного обеспечения Productivity Products International в США, которая позднее была переименована в Stepone. Именно в ней и был разработан Objective-C, при создании которого Кокс и Лав вдохновлялись идеями, реализованными в объектно-ориентированном Smalltalk.

В 1988 г. Objective-C лицензировала тогдашняя компания Стива Джобса (Steve Jobs) NeXT. Язык был использован в ее операционной системе NeXTSTEP, а таже в OpenStep – объектно-ориентированном API для объектно-ориентированных ОС.

В 1996 г. NeXT вместе со всеми наработками перешла под крыло Apple. OpenStep в дальнейшем применялось при разработке ОС Mac OS X, а Objective-C и все, что с ним было связано, лег в основу мобильной платформы Apple для смартфонов и планшетных компьютеров – iOS.

В 2014 г. Apple представила язык Swift, который позиционировала как «Objective-C без C».

Брэд Кокс скончался 2 января 2021 г. в возрасте 77 лет.