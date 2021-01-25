Спецпроекты

Умер создатель Objective-C, языка программирования «маков», iPhone и iPad

ПО Софт Кадры
, Текст: Эльяс Касми

Брэд Кокс, разработавший язык программирования Objective-C, скончался, не дожив до своего 77-летия. Сейчас его творение используется в macOS и iOS – операционных системах Apple, несмотря на то, что у нее есть собственный язык – Swift, тоже основанный на Objective-C.

Objective-C остался без создателя

Автор языка программирования Objective-C Брэд Кокс (Brad Cox) умер на 77 году жизни. Он скончался 2 января 2021 г., но о его смерти, причины которой пока не раскрываются, стало известно лишь сейчас.

Брэд Кокс родился 2 мая 1944 г. Он питал страсть к наукам, что привело его в Университет Фурмана (США), где он получил степень бакалавра в области математики и органической химии. Позже он получил докторскую степень в университете Чикаго (США) по математической биологии.

Прежде, чем связать свою жизнь с программным обеспечением, Брэд Кокс работал в Национальном институте здравоохранения и Океанографическом институте Вудс-Холла.

cox601.jpg
Брэд Кокс, создатель Objective-C

Среди его самых первых программ числится небольшая утилита для мини-компьютера PDP-8, предназначавшаяся для моделирования кластеров нейронов.

Совместная работа над Objective-C

Брэд Кокс также успел поработать в американской телекоммуникационной компании International Telephone and Telegraph (ITT) и исследовательской лаборатории Schlumbeger-Doll перед тем, как в 1983 г. в возрасте 39 лет основать собственную компанию. Она получила название Productivity Products International в Коннектикуте (США), хотя позже сменила его на Stepstone. У истоков этого предприятия вместе с Коксом стоял его партнер по бизнесу Том Лав (Tom Love).

Кокс и Лав вместе работали в International Telephone and Telegraph, и с объектно-ориентированными языками программирования они оба впервые познакомились в 1981 г., узнав о существовании языка Smalltalk с динамической типизацией. Это детище научно-исследовательского центра Xerox PARC, разработанное его специалистами в 70 годах XX века.

cox602.jpg
Первый офис Stepstone располагался в здании завода

Точная дата создания Objective-C на момент публикации материала известна не была, но первые упоминания о нем датируются именно началом 80 годов XX века, когда Кокс и Лав еще работали в ITT и только планировали начать собственный бизнес. Основным направлением их стартапа Stepstone стала разработка программного обеспечения, и Том Лав тоже участвовал в разработке Objective-C.

Как Objective-C появился у Apple

Первая реализация языка Objective-C была выпущена уже после открытия Stepstone. В 1988 г. основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs), работая на тот период времени в другой его компании (NeXT) лицензировал Objective-C у стартапа Кокса и Лава для использования в своей операционной системе NeXTSTEP, а также для создания OpenStep – объектно-ориентированного интерфейса программирования приложений (API) для объектно-ориентированных ОС.

В 1996 г. Apple купила NeXT вместе со всеми ее наработками и стала использовать OpenStep для разработки новой операционной системы Mac OS X, использующейся на компьютерах и ноутбуках компании до сих пор, но известной сейчас как macOS. В дальнейшем Objective-C и все, что с ним было связано, лег в основу мобильной платформы Apple для смартфонов и планшетных компьютеров – iOS.

cox603.jpg

Objective-C входит в топ-20 самых востребованных языков программирования

Objective-C по-прежнему остается основным языком для macOS и iOS. Несмотря на то, что в июне 2014 г., уже после смерти Стива Джобса, Apple представила свой собственный язык программирования Swift. Она назвала его «Objective-C без C».

На январь 2021 г. Objective-C входил в рейтинг самых популярных языков программирования в мире (индекс TIOBE). В нем он занимал 18 строчку, хотя год назад располагался на 13 месте.

Другие достижения Брэда Кокса

Несмотря на то, что Брэд Кокс известен в первую очередь как создатель Objective-C, за его плечами также есть две известные в своих кругах книги – «Объектно-ориентированное программирование: эволюционный подход», которую он опубликовал в 1991 г., и «Суперраспределение: объекты как собственность на электронных границах». Эта книга вышла в 1996 г., и в дальнейшем она была переведена на 10 языков мира.

Карьера Брэда Кокса после продажи Stepstone продолжилась в несколько иной для него области – в сфере образования. В частности, он присоединился к Программе социального и организационного обучения Университета Джорджа Мейсона (США) и разработал для него первые онлайн-курсы через Интернет.

Уйдя по неизвестным причинном из образовательного сектора, Кокс стал строить карьеру в сфере государственного консультирования. Его деятельность здесь включала работу в Пентагоне, а также в компании Boeing – крупном производителе самолетов. В последние годы своей жизни Кокс вернулся в ИТ-сферу – он занялся изучением нейросетей и работал над применением машинного обучения и науки о данных для обеспечения кибербезопасности.



Другие материалы рубрики

Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен

CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах

Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты

Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь

Русскоязычный хозяин крупнейшего криминального рынка даркнета закрывает проект и наставляет хакеров не стремиться к богатству

ИБ-компания заманивает хакеров на работу, рассылая им зашифрованные жесткие диски с биткоинами и котиками

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как работают умные часы с функцией измерения давления

Лучшие спортивные наушники с защитой от воды: хиты продаж

Техноблог

Что можно, а что нельзя измерять ИК-термометром?

Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии

Показать еще

Наука

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом