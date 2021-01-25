Умер создатель Objective-C, языка программирования «маков», iPhone и iPad

Брэд Кокс, разработавший язык программирования Objective-C, скончался, не дожив до своего 77-летия. Сейчас его творение используется в macOS и iOS – операционных системах Apple, несмотря на то, что у нее есть собственный язык – Swift, тоже основанный на Objective-C.

Objective-C остался без создателя

Автор языка программирования Objective-C Брэд Кокс (Brad Cox) умер на 77 году жизни. Он скончался 2 января 2021 г., но о его смерти, причины которой пока не раскрываются, стало известно лишь сейчас.

Брэд Кокс родился 2 мая 1944 г. Он питал страсть к наукам, что привело его в Университет Фурмана (США), где он получил степень бакалавра в области математики и органической химии. Позже он получил докторскую степень в университете Чикаго (США) по математической биологии.

Прежде, чем связать свою жизнь с программным обеспечением, Брэд Кокс работал в Национальном институте здравоохранения и Океанографическом институте Вудс-Холла.

Брэд Кокс, создатель Objective-C

Среди его самых первых программ числится небольшая утилита для мини-компьютера PDP-8, предназначавшаяся для моделирования кластеров нейронов.

Совместная работа над Objective-C

Брэд Кокс также успел поработать в американской телекоммуникационной компании International Telephone and Telegraph (ITT) и исследовательской лаборатории Schlumbeger-Doll перед тем, как в 1983 г. в возрасте 39 лет основать собственную компанию. Она получила название Productivity Products International в Коннектикуте (США), хотя позже сменила его на Stepstone. У истоков этого предприятия вместе с Коксом стоял его партнер по бизнесу Том Лав (Tom Love).

Кокс и Лав вместе работали в International Telephone and Telegraph, и с объектно-ориентированными языками программирования они оба впервые познакомились в 1981 г., узнав о существовании языка Smalltalk с динамической типизацией. Это детище научно-исследовательского центра Xerox PARC, разработанное его специалистами в 70 годах XX века.

Первый офис Stepstone располагался в здании завода

Точная дата создания Objective-C на момент публикации материала известна не была, но первые упоминания о нем датируются именно началом 80 годов XX века, когда Кокс и Лав еще работали в ITT и только планировали начать собственный бизнес. Основным направлением их стартапа Stepstone стала разработка программного обеспечения, и Том Лав тоже участвовал в разработке Objective-C.

Как Objective-C появился у Apple

Первая реализация языка Objective-C была выпущена уже после открытия Stepstone. В 1988 г. основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs), работая на тот период времени в другой его компании (NeXT) лицензировал Objective-C у стартапа Кокса и Лава для использования в своей операционной системе NeXTSTEP, а также для создания OpenStep – объектно-ориентированного интерфейса программирования приложений (API) для объектно-ориентированных ОС.

В 1996 г. Apple купила NeXT вместе со всеми ее наработками и стала использовать OpenStep для разработки новой операционной системы Mac OS X, использующейся на компьютерах и ноутбуках компании до сих пор, но известной сейчас как macOS. В дальнейшем Objective-C и все, что с ним было связано, лег в основу мобильной платформы Apple для смартфонов и планшетных компьютеров – iOS.

Objective-C входит в топ-20 самых востребованных языков программирования

Objective-C по-прежнему остается основным языком для macOS и iOS. Несмотря на то, что в июне 2014 г., уже после смерти Стива Джобса, Apple представила свой собственный язык программирования Swift. Она назвала его «Objective-C без C».

На январь 2021 г. Objective-C входил в рейтинг самых популярных языков программирования в мире (индекс TIOBE). В нем он занимал 18 строчку, хотя год назад располагался на 13 месте.

Другие достижения Брэда Кокса

Несмотря на то, что Брэд Кокс известен в первую очередь как создатель Objective-C, за его плечами также есть две известные в своих кругах книги – «Объектно-ориентированное программирование: эволюционный подход», которую он опубликовал в 1991 г., и «Суперраспределение: объекты как собственность на электронных границах». Эта книга вышла в 1996 г., и в дальнейшем она была переведена на 10 языков мира.

Карьера Брэда Кокса после продажи Stepstone продолжилась в несколько иной для него области – в сфере образования. В частности, он присоединился к Программе социального и организационного обучения Университета Джорджа Мейсона (США) и разработал для него первые онлайн-курсы через Интернет.

Уйдя по неизвестным причинном из образовательного сектора, Кокс стал строить карьеру в сфере государственного консультирования. Его деятельность здесь включала работу в Пентагоне, а также в компании Boeing – крупном производителе самолетов. В последние годы своей жизни Кокс вернулся в ИТ-сферу – он занялся изучением нейросетей и работал над применением машинного обучения и науки о данных для обеспечения кибербезопасности.