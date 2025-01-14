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JetBrains Kotlin язык программирования

JetBrains Kotlin - язык программирования


14.01.2025 «Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab 1
24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 1
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1
13.12.2024 2024 в рублях: рейтинг самых высоко- и низкооплачиваемых профессий 1
13.12.2024 Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 1
04.12.2024 Explyt выпустил плагин для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов 1
21.11.2024 Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью 1
01.11.2024 Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains 1
01.11.2024 Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть 1
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ 1
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 1
17.09.2024 Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore 1
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео 1
05.09.2024 Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено 1
02.09.2024 Оздоровление Linux застопорилось. Бежал ключевой разработчик Rust for Linux: кругом «чушь» и «бесполезная болтовня» 1
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 1
19.07.2024 Студент НГУ разработал Telegram-бот для поиска помощи на дороге 1
16.07.2024 «БФТ-Холдинг» выпустил новую версию программного продукта «БФТ.Платформа» 1
15.07.2024 Группа Russ разработала служебное приложение для задач по обслуживанию рекламных конструкций 1
03.07.2024 Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian 1
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ 1
27.06.2024 Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом 1
05.04.2024 Теперь и Kotlin/Java: «Лаборатория Касперского» открывает весенний набор на оплачиваемую стажировку для студентов SafeBoard 1
01.04.2024 Программисты на C++ больше не нужны. На любимом языке хакеров писать оказалось вдвое продуктивнее 1
01.04.2024 Бесплатные VPN-приложения для Android превращают смартфоны в прокси-серверы под контролем киберпреступников 1
28.03.2024 В России с нуля строится система контроля окружающей среды. Подрядчикам предлагают использовать Python и PostgreSQL 1
28.03.2024 Дайте денег программистам. Они хотят зарплаты вдвое больше, чем им предлагают. Проблема имеет всероссийские масштабы. Опрос 1
29.02.2024 «Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки 1
29.02.2024 В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle 1
14.02.2024 Исследование: ситуация на рынке труда тестирования в России 1
09.02.2024 Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов 1
12.01.2024 Древние языки программирования оживают. В мире беспричинный мгновенный рост популярности Fortran. Опрос 1
22.12.2023 School 21 открылась в Узбекистане 1
23.11.2023 Официальный язык программирования для iPhone и Mac доживает последние дни. Желающих на нем писать почти не осталось 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
18.10.2023 «Сравни» запустил финансовый суперапп 1
04.10.2023 «Яндекс» выложил в открытый доступ собственный фреймворк для внедрения зависимостей 1
20.09.2023 Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами 1
Рынок ИТ: итоги 2021 1
Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя 1

Публикаций - 89, упоминаний - 92

JetBrains Kotlin и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 21
Yandex - Яндекс 7339 18
GitHub 814 15
Microsoft Corporation 24624 13
JetBrains 66 12
8213 11
Apple Inc 12100 9
1С-Битрикс - Bitrix 579 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
Oracle Corporation 6687 6
Telegram Group 1983 6
SAP SE 5276 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
VK - Mail.ru Group 3455 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Ростелеком 9700 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 3
Behavox 5 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Softline - Софтлайн 2810 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 3
Haulmont - Хоулмонт 108 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 119 2
Nginx - Энджайникс 164 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
Монолит-Инфо 121 2
Broadcom - VMware 2359 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Dropbox 498 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 14
Superjob - Суперджоб 502 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
Сбер - СберАвто 30 3
Recruitment Centre Innopolis 3 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
Unsplash 762 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
Лента - Утконос 177 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 2
Газпром ПАО 1342 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Связной ГК 1369 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Почта России ПАО 2112 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Visa International 1949 1
Ренессанс Страхование 160 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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