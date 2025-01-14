JetBrains Kotlin - язык программирования

В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1

Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 1

Explyt выпустил плагин для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов 1

Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains 1

Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ 1

Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 1

Группа Russ разработала служебное приложение для задач по обслуживанию рекламных конструкций 1

School 21 открылась в Узбекистане 1