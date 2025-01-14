JetBrains Kotlin язык программирования
JetBrains Kotlin и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Даниил 79 4
|Бреслав Андрей 3 3
|Шмаков Антон 45 3
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 2
|Бартунов Олег 47 2
|Бакунов Григорий 22 2
|Фридман Виталий 3 2
|Абдульманов Сергей 3 2
|Ямщиков Иван 5 2
|Romero John - Ромеро Джон 6 2
|Наумкин Максим 6 2
|Абдуллин Марат 2 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Денисов Анатолий 35 2
|Карпов Роман 60 2
|Беляев Евгений 4 2
|Subramaniam Venkat - Субраманиам Венкат 2 2
|Солонин Спартак 31 1
|Подольский Олег 15 1
|Горелик Константин 2 1
|Комлев Николай 95 1
|Рыжиков Николай 1 1
|Трошин Сергей 3 1
|Шипилёв Алексей 1 1
|Решетин Олег 42 1
|Давыдович Евгений 28 1
|Козлова Дарья 30 1
|Волков Дмитрий 63 1
|Метлина Ксения 1 1
|Паланкоев Ахмет 2 1
|Шибанов Валерий 1 1
|Бальцевич Александр 1 1
|Собаев Дмитрий 1 1
|Тиньков Олег 47 1
|Романов Илья 31 1
|Пчелинцев Андрей 2 1
|Водясов Алексей 222 1
|Дзаварян Сергей 2 1
|Касперская Наталья 291 1
|Моисеев Александр 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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