«Ашан» разработал и внедрил собственное ИТ-решение для оптимизации логистических процессов

«Ашан Тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан Ритейл Россия», завершила разработку и внедрение собственной системы управления складскими дворами (Yard Management System), которая уже активно применяется в логистической инфраструктуре ритейлера. Система выполняет функцию коммуникатора и работает как единый диспетчерский центр, обеспечивая полную прозрачность и координацию на каждом этапе поставки — от отправки до приемки товара. Об этом CNews сообщили представители «Ашан Ритейл Россия».

Автоматизированное решение было создано командой «Ашан Тех» за восемь месяцев. В настоящий момент к системе подключено порядка 3000 поставщиков, ежедневно на распределительных центрах компании принимаются и отгружаются более 1000 грузовиков.

Продукт разработан на передовых технологиях с использованием Kotlin, Spring Framework и ReactJS, что обеспечивает высокую производительность и масштабируемость. Основными пользователями системы являются сотрудники поставщиков, перевозчики, специалисты отдела снабжения и распределительных центров «Ашан Ритейл Россия», а также администраторы системы. Всего порядка 2000 человек. Возможности масштабирования позволяют увеличить количество пользователей в несколько раз.

Ключевыми особенностями системы являются полная интеграция с внутренними ERP-системами «Ашан»; инструменты мониторинга загрузки распределительных центров; система управления временными слотами для поставщиков и перевозчиков; современные каналы коммуникации для оперативного решения бизнес-задач.

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли
Цифровизация

«В рамках стратегии «Ашан» по повышению автономности компании мы приняли решение создать собственное высокотехнологичное решение, которое сможет полностью покрыть потребности торговой сети. Система не только отвечает всем требованиям современного бизнеса, но и находится под полным контролем наших специалистов, что обеспечивает ее постоянное совершенствование и адаптацию к меняющимся условиям рынка», — сказала Вера Эмрот, генеральный директор «Ашан Тех».

В планах «Ашан Тех» — интеграция с другими внутренними системами ритейлера (WMS), разработка мобильного приложения для упрощения операций, синхронизация с федеральными государственными информационными системами, а также подключение электронных перевозочных документов и транспортных накладных.

