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Эмрот Вера
|21.04.2025
|«Ашан Ритейл Россия» сократил потери продуктов на 9,6 тыс. тонн с помощью собственного ПО «#БЕЗостатка» 1
|15.10.2024
|«Ашан Тех» разработал и внедрил собственное ПО #БЕЗостатка 1
Эмрот Вера и организации, системы, технологии, персоны:
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1309 1
|Apache Airflow 47 1
|Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
|Oracle Java - язык программирования 3120 1
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