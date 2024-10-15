«Ашан Тех» разработал и внедрил собственное ПО #БЕЗостатка

Компания «Ашан Тех» в рамках программы автономизации самостоятельно разработала и внедрила собственное программное обеспечение #БЕЗостатка в 94 гипермаркетах сети. Софт направлен на борьбу с продуктовым расточительством в рамках стратегии устойчивого развития «Ашан Ритейл Россия». Об этом CNews сообщили представители «Ашан».

Сократить объемы продуктовых списаний и отходов помогают покупатели, приобретая качественные продукты с истекающим сроком годности со скидкой. Такая возможность появилась во всех гипермаркетах «Ашан с августа 2022 г. Уже в 2023 г. благодаря ей удалось «спасти» более 12,5 тыс. тонн продуктов и избежать почти 31,4 тыс. тонн дополнительных выбросов CO2, образующегося при утилизации просроченных продуктов.

Программное обеспечение #БЕЗостатка позволяет производить уценку конкретных единиц товаров с подходящим сроком годности. Это гастрономия, молочные продукты, хлеб, мясо, птица, упакованные рыба и другие продукты. Кроме того, софт совместно с функцией автозаказа дает возможность автоматически адаптировать объем заказов под потребности конкретного магазина.

Сейчас скидка на товары фиксированная и составляет 40%. Вскоре программное обеспечение будет расширено, а выгода для покупателей станет дифференцированной от 30% до 60% на каждый артикул товара в каждом магазине «Ашан Ритейл Россия», в зависимости от сроков, уровня продаж и других факторов.

Преимущество #БЕЗостатка в том, что программа может адаптироваться и расширить свою функциональность под потребности бизнеса, например, автоматизировать контроль периода хранения и помочь сотрудникам магазинов в поиске товаров с подходящим сроком годности.

«ПО сделано на основе Open Source решений с использованием известных технологий, таких как Java, Kafka, Airflow, Gravitee из базы данных PostgreSQL. Разработка проходила в несколько этапов. Создали модули управления ассортиментом, управления печатью этикеток и списания. #БЕЗостатка работает на терминалах сбора данных, которые ежедневно в своей работе используют сотрудники магазинов. Над созданием софта работали команды корпоративной архитектуры и разработки ПО, анализа и проектирования бизнес-процессов, а также группа отдела развития ИС коммерции и финансов на протяжении шесть месяцев. #БЕЗостатка состоит из трех частей: мобильной, серверной и веб (панели администрирования) и четырех модулей: ассортимента, стикерования, списания и расчета скидки. Все гипермаркеты «Ашан Ритейл Россия», были подключены к системе за один день. Работа по подключению магазинов продолжается», – сказала Вера Эмрот, генеральный директор «Ашан Тех».

Планируется, что с декабря 2024 г. абсолютно все магазины «Ашан Ритейл Россия», а это 230 торговых точек, подключатся к софту #БЕЗостатка. Решение позволит сэкономить более 80 млн руб. в год – именно столько составляла абонентская плата за использование аналогичного зарубежного ПО.

Как для «Ашан», так и для других компаний, использующих информационные технологии, автономия ИТ-сферы является критически важной для обеспечения стабильности сектора продуктового ритейла, экономической устойчивости и стратегической безопасности.