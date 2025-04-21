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«Ашан Ритейл Россия» сократил потери продуктов на 9,6 тыс. тонн с помощью собственного ПО «#БЕЗостатка»

Программное обеспечение «#БЕЗостатка» было разработано компанией «Ашан Тех» в рамках программы автономизации информационных систем ритейлера. Софт также отвечает принципам устойчивого развития и направлен на борьбу с продуктовым расточительством. Процесс внедрения ПО стартовал во втором полугодии 2024 г. и был полностью завершен к концу года, охватив все российские торговые точки «Ашан». Об этом CNews сообщили представители «Ашан Ритейл Россия».

«#БЕЗостатка» позволяет производить уценку конкретных единиц товаров с подходящим сроком годности. Кроме того, софт совместно с функцией автозаказа дает возможность автоматически адаптировать объем заказов под потребности конкретного магазина, благодаря чему удается планомерно снижать объем продуктовых списаний. Для сравнения, в 2023 г., благодаря использованию стороннего ПО, удалось «спасти» более 12,5 тыс. тонн продуктов, не допустив выброс 31,4 тыс. тонн CO2. За 2024 г. с внедрением ПО «#БЕЗостатка» «Ашан Ритейл Россия» предотвратил утилизацию 9,6 тыс. тонн продуктов, что эквивалентно более 19,6 млн единиц товаров. Таким образом удалось избежать дополнительных выбросов 24,1 тыс. тонн CO2, образующегося при утилизации просроченных продуктов.

В борьбе с продуктовым расточительством помогают клиенты «Ашан Ритейл Россия» – они приобретают качественные продукты с истекающим сроком годности со скидкой до 60%. Это кулинария, молочные продукты, хлеб, мясо, птица, упакованные рыба и другие продукты. Порядка 70% предложенных товаров находят своих покупателей.

«Софт «#БЕЗостатка» показывает свою эффективность – процент списаний в «Ашан Ритейл Россия» планомерно снижается. Уникальность ПО заключается в его способности адаптироваться под конкретные потребности бизнеса. Кроме того, оно позволяет сократить расходы более чем на 80 млн руб. ежегодно благодаря отказу от оплаты аналогичных зарубежных решений. «#БЕЗостатка» обеспечивает технологическую автономию, которая является одним из приоритетных направлений деятельности торговой сети «Ашан», – сказала Вера Эмрот, генеральный директор «Ашан Тех».

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