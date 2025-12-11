Разделы

Количество приложений для ОС «Аврора» в RuStore удвоилось за год

Каталог приложений для операционной системы «Аврора» пополняется новыми разработками

В магазине RuStore опубликовано свыше 200 приложений для российской операционной системы Аврора, что в два раза больше, чем годом ранее. В каталоге представлены мессенджеры, маркетплейсы, банковские приложения, игры и другие решения от российских разработчиков. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

В 2025 г. для ОС «Аврора» стали доступны: мессенджер Max, маркетплейс Wildberries, мобильный банк «Альфа-Банк», приложение «Ведомости» и другие приложения и игры.

Рост числа приложений возможен благодаря использованию «Открытой мобильной платформой» популярных форматов разработки. Например, для ОС «Аврора» реализовали полноценную поддержку фреймворка Flutter: были успешно портированы популярные плагины, что позволило разработчикам относительно легко переносить существующие Flutter-приложения на платформу «Авроры». Параллельно ведутся работы по добавлению поддержки языка Kotlin, что расширит возможности нативной разработки.

Кроме того, в предстоящем обновлении ОС «Аврора» 5.2 ожидается поддержка PWA (Progressive Web Apps). Это нововведение позволит запускать в среде ОС адаптированные веб-приложения, что, с одной стороны, значительно увеличит доступный пользователям набор программ, а с другой — упростит разработчикам процесс дистрибуции своих проектов.

Цифровизация

Кирилл Чувилин, заместитель технического директора «Открытой мобильной платформы»: «Появление новых приложений в RuStore — наглядный результат нашей стратегии, где технические инвестиции идут рука об руку с рыночным спросом. Мы не просто добавляем технологии «на полку» — мы целенаправленно развиваем востребованные решения: из коробки предлагаем Qt, даем продуктовую поддержку Flutter, готовим PWA и ведем работу по Kotlin. Эти инструменты уже используются партнерами для портирования и создания приложений. Это часть нашей стратегии по созданию удобной и развивающейся экосистемы. Мы делаем инструменты понятными и доступными, чтобы разработчики приложений могли без лишних сложностей создавать приложения для ОС «Аврора». И что критически важно — нас двигает вперед запрос от заказчиков «Авроры». Их потребность в конкретных решениях создает уверенный спрос, который стимулирует разработчиков и в итоге формирует полноценную, живую экосистему. Мы создаем условия, при которых писать и переносить приложения становится технически понятно и коммерчески обоснованно. Благодаря таким усилиям экосистема ОС «Аврора» активно растет, становясь все более привлекательной платформой для разработчиков».

Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore: «Каталог RuStore для ОС «Аврора» закрывает базовые потребности в дистрибуции приложений для этой операционной системы и через единую Консоль RuStore дает возможность получить доступ к аудитории всех поддерживаемых устройств. Первые несколько сотен приложений — это старт для развития и роста платформы».

