Вышла новая версия российской интегрированной среды разработки OpenIDE 2025.1

ООО «Открытая среда разработки» объявляет о выпуске новой версии российской интегрированной среды разработки OpenIDE 2025.1, созданной на базе IntelliJ Platform. Интерес к продукту стремительно растет: по данным экспертного опроса, уже 11% Java/Spring-разработчиков в России выбрали OpenIDE, хотя релиз проекта состоялся лишь в апреле этого года. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В новой версии реализованы ключевые улучшения: обновление платформы до версии 2025.1 с повышением производительности и стабильности, поддержка Lombok «из коробки», автоматическая установка Git в Windows-сборке для быстрого запуска окружения, а также улучшенная локализация интерфейса, обеспечивающая более удобный русский UX. Эти изменения делают работу разработчиков заметно быстрее и комфортнее: IDE стабильнее работает с крупными проектами, исключает лишние ручные шаги при старте и снижает риск ошибок.

Для бизнеса это означает рост продуктивности команд, сокращение времени на онбординг новых сотрудников и снижение затрат на поддержку рабочих мест. «OpenIDE снимает с компаний часть операционных рисков: разработчики получают готовый инструмент, а бизнес — предсказуемость и стабильность в процессе разработки», — сказал генеральный директор проекта OpenIDE Федор Сазонов.

OpenIDE поддерживает работу с Java, а также с Kotlin, Python, Scala и другими языками через LSP-плагины. Для Go доступен специализированный плагин Haulmont, а в перспективе планируется расширение поддержки других языков за счёт дополнительных модулей. IDE включает полный набор инструментов для работы с системами контроля версий, сборки, отладки и рефакторинга, что делает её универсальным решением для широкого спектра задач.

Разработка OpenIDE стартовала в 2024 г. как совместный проект «Группы Астра», Axiom JDK и Haulmont. В апреле партнерство было оформлено в компанию ООО «Открытая среда разработки». В период бета-тестирования к работе подключились более двухсот специалистов — инженеры крупных компаний, фрилансеры и преподаватели вузов. Сегодня продукт и исходный код доступны для всех желающих. OpenIDE распространяется под лицензией AGPLv3, что позволяет сообществу вносить вклад в развитие платформы и создавать собственные плагины.

Команда OpenIDE ориентируется на обратную связь сообщества, регулярно собирает фидбэк и проводит замеры распространения продукта, чтобы развивать его в соответствии с потребностями российских разработчиков. По результатам последнего исследования, основанного на опросе сообщества «Spring АйО» (8 000+ участников, более 3,16 тыс. ответов), можно с уверенностью сказать, что среди Java-разработчиков в России лидирует именно OpenIDE. Всего за несколько месяцев продукт стал третьей по популярности IDE для Java и Spring, уступив лишь IntelliJ IDEA Ultimate и Community. При этом OpenIDE уже обогнала локальных конкурентов: GigaIDE (около 10%), VS Code (около 5%) и Eclipse/NetBeans (около 2%). Эти результаты подтверждают статус OpenIDE как наиболее востребованной российской альтернативы для профессиональной разработки.

«Фидбэк сообщества для нас — главный ориентир. Мы внимательно прислушиваемся к разработчикам и будем продолжать развивать OpenIDE так, чтобы она максимально соответствовала их ожиданиям и задачам. Наша цель — дать российским разработчикам инструмент, на который можно опираться каждый день, без рисков и компромиссов. OpenIDE уже стала третьей по популярности средой для Java и Spring в стране, и это только начало. Мы будем продолжать развивать продукт, обеспечивая его стабильность, удобство и современный функционал для корпоративной разработки», — сказал Федор Сазонов.