OpenIDE: первый релиз российской среды разработки

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, совместно с компаниями Axiom JDK и Haulmont объявляет о выходе первой версии независимой российской среды разработки OpenIDE. Это современный, бесплатный и полностью открытый инструмент без проприетарных компонентов, который предназначен в основном для профессиональных Java-программистов и уже готов к применению в реальных проектах. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые особенности финального релиза OpenIDE

Поддержка свежей версии Java 24 — OpenIDE стала первой отечественной IDE с актуальной поддержкой последних версий Java.

Независимая инфраструктура — все элементы среды, включая маркетплейс расширений, телеметрию и обновления, размещены в России и управляются российскими компаниями, что обеспечивает полную независимость от зарубежных сервисов.

Собственный маркетплейс — пользователям доступно более 350 плагинов, а также развивается поддержка новых расширений, включая популярные DevOps-инструменты.

Многоязычность и расширяемость — IDE поддерживает Java, Kotlin, Python, Scala и другие языки через LSP-плагины, а также предоставляет полный набор инструментов для работы с системами контроля версий, сборки, отладки и рефакторинга.

Открытый исходный код и поддержка сообщества — OpenIDE распространяется под лицензией AGPLv3, что позволяет любому желающему вносить вклад в развитие платформы, создавать и публиковать собственные плагины.

Интеграция с российским JDK — в состав среды входит полностью локализованный и независимый runtime от Axiom JDK, что гарантирует технологическую суверенность, безопасность и гибкую адаптацию под нужды российских разработчиков и корпоративных заказчиков.

Поддержка Spring и корпоративных технологий — благодаря партнерству с сообществом Spring АйО и интеграции Amplicode, OpenIDE становится платформой для корпоративной разработки.

В планах разработчиков OpenIDE создание собственного плагина для Docker и улучшение поддержки LSP, включение OpenIDE в Реестр отечественного ПО Минцифры, а также активная поддержка отечественных разработчиков плагинов и расширений.

Разработка OpenIDE стартовала в 2024 г. в качестве совместного проекта «Группы Астра» и российских компании Axiom JDK и Haulmont. В апреле партнерство оформилось в компанию ООО «Открытая среда разработки». В течение нескольких месяцев продолжалось бета-тестирование, в котором приняли участие свыше двухсот разработчиков, включая инженеров крупных компаний, фрилансеров и преподавателей вузов. Сегодня финальная версия и исходный код доступны для скачивания всем желающим.

«В условиях геополитической нестабильности и риска санкций собственная среда разработки гарантирует, что российские разработчики не останутся без ключевых инструментов, которые при этом являются открытыми, бесплатными и вендоронезависимыми. Благодаря открытому коду и свободной лицензии любой желающий может принять участие в развитии OpenIDE, создавать плагины и расширения для нашего продукта, адаптировать рабочую среду под свои нужды и задачи, а также принимать активное участие в формировании пользовательского сообщества первой независимой отечественной среды разработки», — сказал Федор Сазонов, генеральный директор компании «Открытая среда разработки».