Российская компания выпустит универсальный инструмент Java-программиста на замену иностранным. За ней стоят создатели Astra Linux и выходцы из Oracle

«Группа Астра» и Axiom JDK совместно с Haulmont учредили компанию по развитию среды разработки OpenIDE – замены IntelliJ IDEA от JetBrains. Доли в компании поделены поровну

Совместное предприятие

В России учреждена компания «Открытая среда разработки», которая займется развитием и продвижением отечественной среды разработки OpenIDE, сообщили CNews представители «Группы Астра» – разработчика ОС Astra Linux. Это совместное предприятие, в равных долях принадлежащее «Группе Астра», компании Axiom JDK (выходцы из Oracle) и фирмы Haulmont, разработчика корпоративного ПО и инструментов для разработчиков.

Новое предприятие будет развивать OpenIDE – отечественную среду разработки ИТ-проектов. Как сообщал CNews, ее премьера состоялась в декабре 2024 г. призванной заменить собой всемирно известный аналогичный сервис IntelliJ IDEA. За последним стоит чешская компания JetBrains, основанная тремя выходцами из России и поддержавшая антироссийские санкции.

Редакция CNews выяснила, что компания ООО «Открытая среда разработки» была зарегистрирована в Москве 28 марта 2025 г., однако ее основатели сообщили об этом лишь 17 апреля 2025 г. Уставный капитал компании – 40 тыс. руб., генеральный директор – Федор Сазонов. Это выходец из Сбербанка, где он руководил разработкой решений для работы с ключевыми клиентами.

В «Группе Астра» утверждают, что совместное предприятие было создано «на паритетных началах», то есть все три сооснователя имеют в нем равные доли. Как им удалось поделить 100% на 3 поровну, в компании не уточнили.

freestockcenter / FreePik На начальном этапе OpenIDE поддерживает только Java и Kotlin. В дальнейшем добавят и другие языки

У нового предприятия четыре вида деятельности, основной среди которых – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД – 62.01). Три прочих – это «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» (62.09 ), «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» (63.11.1) и «деятельность web-порталов» (63.12).

Главное детище компании

«Образование совместного предприятия на паритетных началах произошло в рамках некоммерческого партнерства ИТ-вендоров с целью развития и вывода на рынок платформы OpenIDE», – заявили CNews представители «Группы Астра».

На вопрос редакции, что именно замещает собой OpenIDE, в «Группе Астра» ответили: «OpenIDE является альтернативой широко известной среде разработки IntelliJ IDEA Community от компании JetBrains, которая представляет собой бесплатное решение с открытым исходным кодом. Однако платная версия IntelliJ IDEA Ultimate в настоящее время недоступна для пользователей из России. В связи с этим, мы, совместно с нашими партнерами, стремимся расширить функциональность OpenIDE, поднимая ее до уровня коммерческой среды от JetBrains».

В компании отдельно подчеркнули, что «OpenIDE замещает среду IntelliJ IDEA как в бесплатном, так и в коммерческом варианте».

IntelliJ IDEA используется для разработки ПО на самых разных языках – Java, Python, JavaScript и пр. На момент дебюта в декабре 2024 г. OpenIDE поддерживала только Java и Kotlin.

От каждого по возможностям

Каждая из трех компаний, основавших совместное предприятие, вносит свой вклад в развитие OpenIDE. «Haulmont создает инструменты для разработчиков, а Axiom JDK разрабатывает и поддерживает платформу Java (Java Development Kit, JDK – прим. CNews). Эти ключевые компетенции являются основой для успешной реализации проекта», – сказали CNews представители «Группы Астра».

Создатели Astra Linux подчеркнули, что Haulmont выпускает бесплатную версию плагина для разработчиков Amplicode, который обеспечивает базовую поддержку Spring Framework. Axiom JDK предоставляет свободный доступ к российской тиражируемой JDK, а также внедряет ряд улучшений. «В ближайших релизах планируется интеграция с российской платформой для разработки GitFlic от "Группы Астра"», – добавили представители «Группы Астра», сказав также, что, работая в OpenIDE, разработчики получают возможность создавать Java-проекты на свободной версии платформы Axiom JDK.

GitFlic – это отечественный аналог принадлежащего американской корпорации Microsoft сервиса GitHub. С весны 2022 г. российские программисты на GitHub не в почете, и с каждым годом им все сложнее пользоваться этим сервисом.

Заказчиков нет, но есть интересующиеся

Редакция CNews поинтересовалась, есть ли у «Открытой среды разработки» заказы на OpenIDE, на что получила ответ, что эта среда «представляет собой продукт с открытым исходным кодом». «Мы не занимаемся разработкой на заказ, поэтому у нас нет прямых заказчиков», – сказали CNews представители «Группы Астра».

В то же время, по их словам, в настоящее время наблюдается «значительный интерес» к этой среде разработки. «В рамках бета-тестирования более 100 добровольцев из различных компаний, включая крупные организации, активно участвовали в оценке и тестировании OpenIDE. Это свидетельствует о растущем интересе к нашему решению и его потенциале на рынке», – отметили в «Группе Астра».

«Оценить объем рынка OpenIDE достаточно сложно, однако мы предполагаем, что наш продукт может заинтересовать более 200 тыс. российских разработчиков. Это число включает как текущих, так и бывших пользователей продуктов JetBrains, которые смогут оценить преимущества и функциональные возможности OpenIDE», – подытожили представители «Группы Астра».

Есть, к чему стремиться

OpenIDE создается и запускается в период, когда российские разработчики, несмотря на санкции Запада, продолжают использовать иностранные аналогичные продукты. Представители Axiom JDK со ссылкой на проведенное в 2025 г. исследование Techradar и JUG Ru Group сообщили CNews, что на первом месте по популярности среди существующих IDE и плагинов для разработчиков находится IntelliJ IDEА – за нее проголосовали 93,69% респондентов, абсолютное большинство.

На втором месте – Visual Studio Code корпорации Microsoft (24,17%), на третьем – российская GigaIDE за авторством Сбербанка. (13,51%).

Как сообщал CNews, в июле 2024 г. JetBrains без объяснения причин запретила россиянам возможность скачивать IntelliJ IDEA, притом не потрудилась указать истинные причины ограничений. В сентябре 2024 г. JetBrains усилила давление на россиян, лишив их возможности скачивать плагины к среде разработки Android Studio. Программистов отлучили вообще от всех плагинов, в том числе и тех, что созданы сторонними разработчиками и к самой JetBrains отношения не имеют.