В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста

В России появилась открытая среда разработки OpenIDE на замену IntelliJ IDEA. Это совместная разработка «Группы Астра», Haulmont и Axiom JDK. Проект на стадии бета-тестирования, сейчас он поддерживает только Java и Kotlin, в планах – интеграция поддержки Go, TypeScript, Rust и других востребованных языков. Платформа полностью отечественная и не зависит от иностранных сервисов. Релиз запланирован на март 2025 г.

Платформа открытая, бета-тест – закрытый

«Группа Астра» сообщила CNews о создании платформы OpenIDE – отечественной среды разработки, призванной заменить собой всемирно известный аналогичный сервис IntelliJ IDEA. За последним стоит чешская компания JetBrains, основанная тремя выходцами из России и поддержавшая антироссийские санкции.

CNews писал, что в июле 2024 г. JetBrains запретила россиянам возможность скачивать IntelliJ IDEA, притом не потрудилась указать истинные причины ограничений. IntelliJ IDEA – одна из самых известных в мире сред разработки на Java, но этим языком она не ограничивается – ее можно использовать для Python, JavaScript и др. В сентябре 2024 г. JetBrains усилила давление на россиян, лишив их возможности скачивать плагины к среде разработки Android Studio. Программистов отлучили вообще от всех плагинов, в том числе и тех, что созданы сторонними разработчиками и к самой JetBrains отношения не имеют.

В ответ на эти санкции «Группа Астра» в сотрудничестве с компаниями Haulmont и Axiom JDK создали среду разработки OpenIDE. Для ее разработки стороны создали некоммерческое партнерство. В настоящее время проект находится на стадии разработки, и на начало 2025 г. назначено его бета-тестирование. Публичный релиз платформы запланирован на март 2025 г.

«Группа Астра» OpenIDE - российская разработка, и плагины для нее тоже будут российскими

На вопрос редакции CNews о том, как будет проходить тестирование, представители «Группы Астра» сообщили, что он будет закрытым. По их словам, чтобы оказаться среди участников тестирования, любой желающий может подать заявку на участие через электронную почту. «Но в первой волне это будет максимум 20-30 человек», – подчеркнули в «Группе Астра».

Не Java единым

Как отметили в «Группе Астра», в основе OpenIDE лежит среда разработки IntelliJ IDEA Community, но, в отличие от нее, сборка и вся инфраструктура платформы расположены на территории России, и к зарубежным серверам при работе с ней обращений не происходит. Также, в отличие от детища JetBrains, OpenIDE не содержит проприетарных компонентов, лицензиары которых могут запрещать их использование на территории России. К тому же исходный код проекта полностью открыт.

На начальном этапе пользователи OpenIDE смогут воспользоваться поддержкой языков программирования Kotlin и Java. Последний, как сообщал CNews, является самым популярным среди российских программистов. В планы разработчиков OpenIDE на ближайшее будущее входит интеграция с LSP-серверами (Language Server Protocol), благодаря которой в платформе появится поддержка массы других языков программирования, включая Go, TypeScript и Rust.

На вопрос CNews, какие именно языки, помимо перечисленных, будут поддерживаться платформой, представители «Группы Астра» ответили: «Первая задача – поддержать Language Server Protocol. Это специальный протокол, позволяющей IDE «понимать» любой язык, для которого он был реализован. Далее поддержка новых языков становится значительно проще. Говоря о конкретном списке языков, мы планируем определиться чуть позже в зависимости от запросов сообщества и спонсоров».

Общий вклад в импортозамещение

В «Группе Астра» сообщили CNews, что главный и пока единственный аналог OpenIDE на российском рынке – это платформа GigaIDE Desktop за авторством Сбербанка. Редакция CNews поинтересовалась у представителей компании об иностранных аналогах и получила такой ответ: «Если говорить о классических средах разработки, то самая популярная – VSCode, но она распространена в основном среди фронтенд-разработчиков. Есть Eclipse, Netbeans – но они малопопулярны. Если говорить о проектах на основании IntelliJ IDEA, то самый известный, наверное, – это Android Studio, можно вспомнить еще Huawei DevEco».

Представители компании подчеркнули, что на фоне GigaIDE Desktop, а также иностранных конкурентов OpenIDE выделяется в первую очередь «открытым кодом, открытой разработкой, открытым маркетплейсом и открытым составом участников проекта».

Помимо этого, экосистема OpenIDE позволяет расширить функциональность среды через подключение плагинов от российских разработчиков. На вопрос редакции, будут ли привлекаться сторонние разработчики к развитию непосредственно самой платформы представители «Группы Астра» ответили: «Да, безусловно, мы будем рады вкладу внешних разработчиков». Таким образом, OpenIDE имеет все шансы в будущем превратиться в продукт, над которым работает целое сообщество разработчиков.

Каждый из трех участников некоммерческого сообщества по по разработке OpenIDE вносит свой вклад в развитие платформы. Например, компания Haulmont выпускает бесплатную версию популярного плагина Amplicode, которая обеспечит базовую поддержку Spring Framework. В полной версии Amplicode будет доступна расширенная поддержка Spring, а также технологий JPA, Docker, Kafka и Kubernetes. Для Java-разработчиков эта функциональность превосходит возможности коммерческой IntelliJ IDEA Ultimate, утверждают в «Группе Астра».

Также OpenIDE появилась интеграция с Axiom JDK компании AxiomJDK – единственной российской тиражируемой версией JDK, которая недавно получила свободный доступ для разработки. «Команда AxiomJDK участвует непосредственно в разработке и настройке процессов сборки OpenIDE, – сообщили CNews в «Группе Астра». – OpenIDE cам по себе является Java приложением, команда Axiom JDK осуществляет поддержку среды исполнения Java, которая входит в состав и используется самой OpenIDE. Среда разработки и исполнения Axiom JDK недавно сделала свободной для разработчиков и будет включаться в комплект поставки OpenIDE, что очень важно для проекта».

Экосистема отечественных сервисов

Интеграция OpenIDE с Axiom JDK, по словам авторов проекта, предоставляет программистам возможность «использовать отечественную платформу для своих проектов». А чтобы минимизировать их зависимость от иностранных сервисов, в одном из ближайших релизов OpenIDE разработчики реализуют интеграцию с GitFlic.

GitFlic – это отечественный аналог принадлежащего американской корпорации Microsoft сервиса GitHub. С весны 2022 г. российские программисты на GitHub не в почете, и с каждым годом им все сложнее пользоваться этим сервисом.

GitFlic является разработкой российской компании «Ресолют» (входит в «Группу Астра»). Создатели OpenIDE уверены, что интеграция поддержки GitFlic в платформу «обеспечит комфортную и безопасную работу над проектами внутри страны, что особенно актуально в свете современных требований к безопасности и конфиденциальности данных».

По словам технического директора «Группы Астра» Антона Шмакова, OpenIDE нацелена «на создание полноценной экосистемы для российских разработчиков, объединяющей передовые технологии и безопасную инфраструктуру». «Мы ожидаем, что в ближайшем времени OpenIDE станет ключевой площадкой для ведения разработки на популярных языках программирования», – добавил он.

«Мы собрали исключительно сильный состав участников проекта с идеально дополняющими друг друга компетенциями. При этом мы открыты к расширению числа партнеров. Уверен, вместе мы сделаем классный и востребованный продукт», – отметил учредитель, руководитель направления средств разработки в Haulmont Андрей Глащенко.

«Наша задача вместе с партнерами по OpenIDE – запустить процесс совместной работы в открытом проекте. Мы начали с Java как самой популярной платформы в корпоративной среде и планируем предоставить сотням тысяч разработчиков открытый инструмент для быстрой и эффективной работы, который по удобству не уступает признанным IDE», – сказал Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK.