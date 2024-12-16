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Индексная книга (каталог) CNews*
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Глащенко Андрей



16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1
01.11.2024 Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть 1
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Глащенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
Citrix Systems 812 3
Haulmont - Хоулмонт 108 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
Бакка Софт - Bacca 14 2
GitHub 814 2
МегаФон 8805 1
SAP SE 5279 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Oracle Corporation 6688 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 1
Comindware - Колловэар 154 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 1
Telegram Group 1983 1
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Microsoft Corporation 24625 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Северсталь Менеджмент 29 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Почта России ПАО 2112 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Ehrmann - Эрманн 5 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 1
Belgee - Белджи 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
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ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 317 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 170 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
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Oracle Java - язык программирования 3075 2
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 34 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Apple Safari - браузер 853 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 263 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
Экономический эффект 1067 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
CNews ИТ-стратегия 32 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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