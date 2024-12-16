Глащенко Андрей
Глащенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 3
|Дунаев Сергей 55 3
|Нестеров Алексей 143 3
|Халяпин Сергей 82 3
|Семчук Иван 12 3
|Иванов Георгий 18 3
|Чернов Антон 23 3
|Тарасов Александр 9 3
|Абдуллин Алик 6 3
|Алифанов Кирилл 69 2
|Лигачев Глеб 87 2
|Беляев Владислав 84 2
|Воронин Петр 35 2
|Алексин Михаил 18 2
|Митенков Алексей 20 2
|Соколовский Александр 40 1
|Шевченко Владимир 146 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Зоткин Александр 2 1
|Гортинский Сергей 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|РАН - Российская академия наук 1871 1
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