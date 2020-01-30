Документооборот для всех госорганов построят на малоизвестном продукте. 30 существующих СЭД останутся не у дел

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Ответственный за создание платформы юридически значимого электронного документооборота НИИ «Восход» разработает типовое СЭД-решение для госорганов на основе системы самарской компании «Хоулмонт». По данным «Восхода», сегодня российские госорганы используют свыше 30 различных типов СЭД.

Типовая СЭД для чиновников

Как выяснил CNews, типовое решение системы электронного документооборота (СЭД) для госорганов будет строиться на основе готового СЭД-продукта самарской компании «Хоулмонт» (Haulmont). Она стала победителем тематического тендера подведомственного Минкомсвязи НИИ «Восход», который занимается созданием платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО).

Эти работы «Восход» ведет в рамках выполнения задачи «внедрение в деятельность органов государственной власти межведомственного юридически значимого электронного документооборота» федерального проекта «Цифровое государственное управление», входящего в состав федпрограммы «Цифровая экономика».

В соответствии с паспортом этого проекта, такой документооборот к 2024 г. должен быть внедрен в 90% органов госвласти и местного самоуправления, а также подведомственных им организаций.

Вышеупомянутое типовое решение СЭД станет частью платформы ЮЗЭДО. Оно будет создано и доработано до конца 2020 г. Нормативно-правовая база для возможности использования типовой СЭД госорганами пока находится в стадии разработки.

Типовой документооборот для госорганов построят на продукте самарской компании

«Согласно концепции развития межведомственного юридически значимого электронного документооборота, подключение госорганов к платформе ЮЗЭДО может происходить двумя способами: через типовое решение СЭД и через собственное доработанное решение СЭД, — рассказали CNews в “Восходе”. — Типовое решение СЭД в первую очередь необходимо для подключения к платформе ЮЗЭДО тех организаций, которые не могут развивать собственное решение СЭД (нехватка финансирования, ресурсов, времени и т.д.)».

В соответствии с данными электронной презентации руководителя проектов «Восхода» Сергея Гортинского, которую можно обнаружить в интернете, в России сегодня госорганы используют свыше 30 различных типов СЭД.

Кто и за сколько предлагал свои СЭД «Восходу»

Конкурс, в котором победил «Хоулмонт», был запущен «Восходом» 12 декабря 2019 г. со стартовой ценой контракта в 231,2 млн руб. Его итоги заказчик подвел 22 января 2020 г. Победитель в своей заявке попросил за свои услуги 190 млн руб.

Конкуренцию ему безуспешно пытались составить компании «Корус консалтинг», не ставший снижать начальную цену лота, «Открытый код» с ценовым предложением на уровне 175,7 млн руб. и «Интертраст», готовый выполнить работы за 120 млн руб.

Требования к СЭД

Непременным условием для всех предлагаемых к использованию СЭД было присутствие продукта в Реестре отечественного ПО при Минкомсвязи.

«Используемое при разработке системы ПО и библиотеки программных кодов должны быть общедоступными (без лицензионных отчислений), — говорится в ТЗ. — Платформа должна обеспечивать наличие открытых интерфейсов прикладного программирования. Платформа должна быть реализована на языке высокого уровня (входящем в топ-5 индекса TIOBE), иметь средства разработки на языке программирования, позволяющем обеспечить независимость от производителя и возможности самостоятельного развития решения (в том числе механизмов обновления до новых версий после модификаций).

Платформа должна позволять создание кросс-платформенных приложений с трехзвенной архитектурой».

Кроме того, технологическая платформадолжна иметь возможность использования в качестве системы управления данными СУБД PostgreSQL, обеспечивать использование браузеров с поддержкой стандартов HTML 5.0, CSS Level 3, ES6 (ECMA Script 2015), режима асинхронного взаимодействия JavaScript/XML (XML Http Request). «Как минимум, пользовательские интерфейсы должны быть протестированы на совместимость с двумя последними версиями браузеров Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Yandex.Browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, “Спутник”. ПО системы должно уметь взаимодействовать с неквалифицированной ЭП и квалифицированной ЭП (интеграция с «Криптопро» CSP версии 3.6/3.9/4.0 и выше)», — подчеркивается в ТЗ.

Как будет создаваться типовое решение

Как пояснил CNews представитель «Восхода», согласно техзаданию, институт получит от «Хоулмонта» исходный код и неисключительные права на его программный продукт с возможностью доработки и тиражирования в госорганах, а также подведомственных им организациях и компаниях с госучастием.

Далее на основании этого кода силами «Восхода» будет разрабатываться типовое решение СЭД (ТР СЭД). В настоящее время планируется на первом этапе до апреля 2020 г. сформировать предварительную версию типовых функциональных требований к системе. На втором этапе до мая 2020 г. будет проведено обследование объектов пилотирования для выявления основных делопроизводственных процессов и формирования ТЗ на внедрение ТР СЭД в этих организациях.

На третьем этапе до сентября 2020 г. планируется пилотное внедрение, а на четвертом этапе до декабря 2020 г. — доработка ТР СЭД по результатам внедрения и апробации типовых функциональных требований.

«Таким образом, создание и апробацию первой версии ТР СЭД планируется завершить в этом году, однако это не означает, что “Восход” не будет развивать данную систему в будущем, — добавляет собеседник CNews. — Решение о привлечении подрядчиков к данным работам будет рассматриваться в процессе реализации по мере необходимости».

Несколько фактов о «Хоулмонте»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Хоулмонт» было зарегистрировано в Самаре 21 июля 2008 г. На данный момент стопроцентным учредителем выступает Андрей Глащенко. Гендиректором заявлен Александр Зоткин, экс-соучредитель.

По информации «Контур.фокус», по итогам 2018 г. выручка компании составила 143,6 млн руб. с приростом этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 44%. Чистая прибыль за отчетный период оказалась на уровне 16,2 млн руб. Среднесписочная численность персонала за 2018 г. по данным отчетности, представленной компанией в ФНС, составила 58 человек.

«Контур.фокус» располагает данными о 31 госконтракте «Хоулмонт» на общую сумму в 117,8 млн руб. Среди заказчиков по тематике СЭД — РАН, «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон», Росгеология, Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр, «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ», Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, «Российский морской регистр судоходства».

Со 2 апреля 2016 г. в Реестре отечественного ПО зарегистрирована СЭД «Хоулмонта» — система управления документами и задачами «Тезис».

«Выручка от продажи лицензий и внедрения системы за 2019 год выросла на 35%, появилось около 100 новых заказчиков, — говорится на сайте компании. — Среди начатых или активно развивавшихся проектов много громких имен, например, DNS, Whirlpool и Ehrmann».

Также компания сообщает, что создала и развиваем opensource-фреймворк CUBA Platform, «который используют десятки тысяч разработчиков по всему миру».