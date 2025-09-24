Yandex B2B Tech обновила платформу SourceCraft

Yandex B2B Tech представила новую версию платформы для командной разработки SourceCraft. На ней появились ИИ-агент для полного цикла разработки, новые инструменты безопасности, расширенная кодонавигация и интеграция с облачной платформой Yandex Cloud для развертывания приложений. SourceCraft стала первым решением для командной разработки в России, где ИИ-агент встроен в полный цикл создания ПО внутри одной платформы. SourceCraft доступен бесплатно, и новые пользователи могут получить гранты на облачные сервисы для тестирования. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

ИИ-агент и кодовый ассистент

На платформе SourceCraft ИИ используется в двух режимах: агентский режим и ИИ-помощник. Такой подход позволяет получить максимальную пользу от технологий ИИ: ИИ-помощник берет на себя рутинные задачи при написании кода, а агентский режим помогает в сложных задачах, требующих творческого подхода.

Агентский режим ускоряет процесс разработки от идеи до развертывания программных продуктов в Yandex Cloud. Он поможет создать репозиторий, написать код, сгенерировать автотесты, проверить безопасность, подготовить пул-реквест и запустить развертывание на облачной платформе по единому запросу пользователя. Таким образом, SourceCraft – платформа, где агентский режим покрывает все этапы разработки в рамках одной платформы.

ИИ-помощник SourceCraft Code Assistant помогает писать код через подсказки и автодополнение. Теперь инструмент умеет предлагать последующие правки. Например, при редактировании функции система отслеживает места ее использования в коде и предлагает готовые варианты исправлений. Разработчик может переходить от одного места к другому автоматически, без ручного поиска.

Интеграция с облаком и CI/CD

SourceCraft теперь полностью интегрируется с облачной платформой Yandex Cloud — при выполнении задач CI/CD можно получать доступ к своим облачным сервисам без ручной настройки ключей доступа: создавать виртуальные машины, загружать данные в объектное хранилище, настраивать базы данных. Платформа позволяет развертывать приложения тремя способами: на бессерверных контейнерах, масштабируемых серверах облака или на собственном оборудовании. Добавлена поддержка GitHub Actions: при переносе проекта разработчику не надо вручную переписывать сценарии автоматизации — теперь SourceCraft автоматически преобразует готовые настройки в свой формат.

Навигация по коду

Навигация по коду позволяет одним кликом перейти к любой функции и посмотреть, как она работает – в том числе при чтении пул-реквестов. Навигация поддерживает популярные языки программирования, теперь включая C# и Kotlin.

Безопасность

Платформа автоматически находит уязвимые зависимости в репозиториях и конфиденциальные данные в коде, которые не должны храниться в общем доступе — пароли, ключи API и токены доступа. О находках система сообщает на этапе написания кода, до попадания изменений в рабочую версию приложения, отображает их в интерфейсе и позволяет задать приоритет обработки. Система безопасности помогает расставить приоритеты, чтобы быстрее закрывать критичные риски и снижать вероятность атак на цепочку поставок. В интерфейсе можно назначать приоритет исправления, владельца процесса и отслеживать прогресс.

«SourceCraft мы создаем как экзоскелет разработчика — платформа усиливает его естественные способности, но не заменяет в принятии решений. Наша цель — сократить время, которое тратят команды на разработку на 30%. Поэтому мы сместили фокус с автоматизации написания кода на ускорение всего жизненного цикла разработки — от планирования задач до тестирования, развертывания и эксплуатации систем. Для этого мы интегрировали платформу с MCP-инфраструктурой — единым API для взаимодействия ИИ с трекерами, системами развертывания и мониторинга. Следующий шаг — A2A-протоколы для координации мультиагентных систем», — сказал Дмитрий Иванов, руководитель платформы SourceCraft.

Платформа создана на базе технологий машинного обучения. В основе решения лежит многолетняя экспертиза Яндекса в создании масштабируемых систем. Платформа рассчитана на широкий круг пользователей: от разработчиков в компаниях до участников опенсорс-сообщества и образовательных проектов. SourceCraft сотрудничает с техническими вузами, включая ИТМО и УрФУ, для подготовки специалистов в области разработки ПО.