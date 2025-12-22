В ГИС Panorama Mobile для ОС Android добавлена поддержка аэронавигационных карт и расширены средства редактирования атрибутов геоданных

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 1.11 для ОС Android. В новой версии реализованы импорт и экспорт в обменном формате аэронавигационных данных AIXM и средства редактирования семантик объектов векторной карты. Добавлена возможность прямого открытия упакованных проектов данных в формате MPTZ. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Программа поддерживает импорт/экспорт карт аэронавигационных данных международного формата AIXM 5.1. Это позволяет работать с данными AIXM на мобильных устройствах: просматривать схемы полетов, маршруты вылета, подхода и посадки, вносить изменения в них и, используя задачу экспорта, обмениваться измененными данными с другими потребителями аэронавигационной информации. При сохранении данных в формате AIXM анализируется, насколько корректно и полно заполнены атрибуты объектов на карте: элементы без необходимой аэронавигационной информации автоматически пропускаются.

Специалистами компании обновлен цифровой классификатор для создания аэронавигационных карт dfc.rscz. В новой редакции внесены изменения для повышения детализации и точности аэронавигационных данных. Актуализирована структура воздушного пространства, включая обслуживание воздушного движения, ограничения воздушного пространства, маршруты ОВД, поворотные пункты и радионавигационные средства. В классификаторе условные знаки слоя «Препятствия» приведены в соответствие с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО), добавлены новые объекты в слои «Аэродромная сеть» и «Поворотные пункты и РТС». Кроме того, расширены атрибутивные характеристики для объектов слоя «Маршруты». Эти изменения обеспечивают актуальное представление структуры воздушного пространства, обслуживания воздушного движения, аэродромной сети и препятствий. ГИС поддерживает работу с различными типами цифровых классификаторов, которые определяют организацию и представление пространственных данных. Помимо аэронавигационных, в приложении могут использоваться классификаторы морских карт (s57navy.rscz) и другие специализированные наборы условных знаков. Классификаторы содержат полное описание слоев карты, объектов, их свойств и правил отображения, определяя внешний вид различных объектов на экране и при печати. Актуальные версии наборов условных знаков доступны для скачивания в разделе «Классификаторы».

В новой версии расширены возможности работы с семантикой объектов: пользователи могут добавлять новые характеристики, изменять существующие данные и удалять устаревшие. Изменения вносятся в карту после подтверждения пользователем, а встроенный механизм отмены действий защищает от случайных ошибок, обеспечивая полный контроль на всех этапах работы. При этом простой и интуитивный интерфейс делает взаимодействие с картами комфортным даже при решении сложных задач.

В программе реализована возможность добавления в хранилище приложения файлов проекта в формате MPTZ без использования ZIP-архива. Упакованный проект MPTZ – это архив пространственных данных, содержащий комплексное представление территории в виде векторных карт разного уровня детальности, растров (снимков местности) формата RSW, матриц высот и матриц качественных характеристик местности, врезки из этих же данных, ссылки на данные с ГИС «Сервера» и геопорталов по различным протоколам. Упакованный проект MPTZ может быть предварительно подготовлен в настольных версиях ГИС «Панорама».

ГИС Panorama Mobile позволяет открывать основные форматы цифровых карт ГИС «Панорама» на мобильных устройствах на базе Android и обрабатывать информацию со встроенного GPS/ГЛОНАСС-приемника. Пользователь может заранее подготовить необходимый набор пространственных данных, упаковать их в архив формата ZIP стандартными средствами и перенести в мобильную ГИС Panorama Mobile. Процесс работы с данными производится автономно, без подключения к сети Интернет. При перемещении пользователя его текущее положение динамически отображается по координатам, полученным с GPS/ГЛОНАСС-приемника. Для удобства использования предусмотрена возможность синхронизации положения карты с текущим местоположением. Для сохранения полученных при движении координат предусмотрен режим записи трека, который создает отдельную карту и наносит на нее траекторию движения. Для всех объектов карты в процессе работы предоставляется основная информация.

Исходные тексты ГИС Panorama Mobile для Android входят в состав программного изделия ГИС «Конструктор» для Android и могут быть взяты за основу при создании собственного мобильного приложения на языке программирования Kotlin. ГИС Panorama Mobile использует программный интерфейс MAPAPI, реализующий возможности для выполнения расчетов, обеспечения отображения пространственных данных в стандартных и пользовательских системах условных знаков. Доступ к программному интерфейсу MAPAPI происходит через программный интерфейс Java Native Interface (JNI). Программный интерфейс JNI позволяет из языка Java/Kotlin обращаться к библиотекам MAPAPI, реализованным на языке C/С++. Пример реализации данного интерфейса входит в состав ГИС «Конструктор» для Android.

Новые версии ГИС Panorama Mobile и ГИС «Конструктор» для Android доступны для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».