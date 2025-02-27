Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47%

В 2024 г. число ИT-тендеров, в которых применяются ESG-критерии оценки, увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В топ требований тендеров с ESG-повесткой вошли соблюдение трудового законодательства (100% тендеров), антикоррупционные меры (100%), соблюдение прав человека (95%) и комплаенс (90%). Такие данные содержатся в совместном исследовании специалистов тендерного отдела ИТ-компании Morizo (часть E-Promo Group) и «Рейтинга Рунета». Об этом CNews сообщили представители Morizo.

В ИT-тендерах применяются две из трех составляющих ESG — управленческие и социальные требования, представленные в единой анкете с равным соотношением (50% на 50%). К социальным критериям относятся корпоративная этика (85%) и наличие социальных и благотворительных программ (65%), а к управленческим — антикоррупционные меры (100%) и комплаенс (90%). Третья составляющая ESG, экологические требования, практически не используется в ИT-закупках, поскольку их трудно адаптировать к специфике разработки программного обеспечения.

Основными заказчиками, предъявляющими ESG-требования, являются госучреждения, крупный бизнес и компании с международным участием, среди которых — промышленные, производственные, инвестиционные компании и банки. Заказчики, которые приняли стандарты ESG, указывают их как обязательное условие во всех тендерах, в том числе на закупку лицензий на ПО, цифровых услуг и разработку информационных систем.

Организаторы тендеров не раскрывают, какие веса применяются к социальным и управленческим критериям при оценке заявок, а поставщики заполняют ESG-анкеты, не получая информации о влиянии их ответов на выбор исполнителя. Подписание ESG-соглашения также может служить фильтром допуска к участию в тендере.

Роль ESG продолжит усиливаться в 2025 году, что подтверждают методические рекомендации по проведению ESG-оценки поставщиков, опубликованные в IV квартале 2024 года Национальным ESG Альянсом (разработанными аудиторской компанией Kept).

В выборку для анализа вошло 1986 тендеров за 2023–2024 гг. с использованием популярных технологий разработки (PHP, Java, JavaScript, Kotlin, Objective C, Swift и др.). Результаты работы исследователей опираются на анализ закупок, в которые так или иначе интегрированы требования ESG. В 2024 году на 18 государственных и более 100 коммерческих электронных торговых площадках, а также на сайтах клиентов и досках объявлений, было размещено 1,18 тыс. тендера на закупку разработки ПО (проектирование, веб-разработка, мобильная разработка, интеграция и техническая поддержка).