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Школа цифровых технологий



16.12.2024 «Школа 21» обучила сотрудников МГСУ работе с ИИ 1
07.11.2024 ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21» 1
22.10.2024 Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом 1
03.09.2024 Маяк цифрового будущего: в Южно-Сахалинске открылась «Школа 21» 1
30.08.2024 От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске 1
16.07.2024 «Школу 21» открыли в Анадыре 1
15.07.2024 В Кузбассе будут готовить цифровых инженеров 1
09.07.2024 Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21» 1
18.04.2024 Сбербанк и правительство Москвы помогут преподавателям московских колледжей повысить цифровые навыки 1
13.12.2016 В Томске разработали образовательный набор из десяти роботов 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Школа цифровых технологий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Администрация Кемеровской области - органы государственной власти 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
Манипулятор - Manipulator 338 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 335 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4160 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
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