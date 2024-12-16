Школа цифровых технологий
Школа цифровых технологий и организации, системы, технологии, персоны:
|Python - высокоуровневый язык программирования 929 3
|Oracle Java - язык программирования 3075 2
|C# - C Sharp - Язык программирования 329 2
|C/C++ - Язык программирования 755 2
|Греф Герман 419 4
|Путин Владимир 3171 2
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Собянин Сергей 382 1
|Вагнер Александр 1 1
|Лимаренко Валерий 12 1
|Рассоха Роланд 1 1
|Носов Сергей 16 1
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