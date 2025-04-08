Дмитрий Григоренко открыл международную ИТ-Олимпиаду для школьников

В России стартовала международная ИТ-Олимпиада для школьников. В ней примут участие старшеклассники из России и других государств, включая Армению, Беларусь, Вьетнам, Индонезию, Китай, Киргизию, Кубу, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР. Торжественную церемонию открытия ИТ-Олимпиады, которая прошла в Координационном центре Правительства России, открыл заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. Он отметил, что воспитание будущих сильных ИТ-кадров – это одна из ключевых задач, которую уже решает Правительство. Об этом CNews сообщили представители представители аппарата Правительства.

Большое внимание подготовке ИТ-кадров уделялось в рамках выполнения национального проекта «Цифровая экономика». За время его реализации количество бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям увеличилось в 2,5 раза, а квалификацию по ИТ-профилю получили более 230 тыс. студентов. В период с 2019 по 2024 было подготовлено 78 тыс ИТ-специалистов, необходимых отрасли.

Воспитание ИТ-кадров также стало одним из ключевых направлений нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Нацпроектом предусмотрено, что количество работников ИТ-отрасли к 2030 г. должно составить не менее 1,4 млн человек. Также государство развивает тесное сотрудничество с ведущими компаниями в направлении обучения ИТ-кадров: уже разрабатываются новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике, искусственному интеллекту и беспилотным системам, ориентированные на развитие практических навыков. Обучение при участии ведущих ИТ-компаний к 2030 г. должны пройти не менее 250 тыс. студентов.

Такие профильные образовательные проекты, как международная ИТ-Олимпиада, вносят свой вклад в воспитание кадров и помогают выявлять талантливых, заинтересованных в ИТ-технологиях школьниках и оказывать поддержку в их дальнейшем развитии в профессии.

«ИТ-технологии – это инструмент цифровизации, который делает нашу жизнь удобнее, повышает экономическую эффективность. Но он не будет работать без «мозгов», которые умеют его грамотно применять. В России уже сегодня активно внедряется искусственный интеллект, разрабатываются отечественные ИТ-решения, развиваются цифровые сервисы для граждан. И за этим процессом цифровой трансформации всегда стоит человек. Сильные ИТ-кадры – запрос не только России, а всего мира. Глядя на участников олимпиады, которые несмотря на свой юный возраст уже демонстрируют такую заинтересованность в ИТ, понимаем, что развитие отрасли – в надежных руках», – сказал заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Международная ИТ-Олимпиада имеет практическую направленность. Задания и обучающие материалы разработаны с учетом современных тенденций в области информационных технологий, а также ориентированы на решение практических задач. В фокусе внимания такие сферы ИТ, как информационная безопасность, математическая логика, основы алгоритмизации и программирования, анализ данных, обработка текста и построение простых моделей на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Организатором ИТ-Олимпиады выступило Правительство Нижегородской области, генеральным партнером – Сбербанк. В торжественной церемонии открытия принял участие председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Информационные технологии позволяют совершенно иначе смотреть на мир и связывать очень сложные процессы, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Но это можно сделать, только управляя всем технологическим стеком. Человечество стоит на пороге гигантских открытий. Вы, ребята, живёте в самое интересное время в самом интересном мире, потому что вам довелось заглянуть за горизонт тех знаний, которые человечество даже не могло себе сформулировать как конечную точку этого путешествия. А вы сумеете осуществить эту мечту. Хочу пожелать вам успехов в этом интереснейшем путешествии! Уверен: у вас все получится, потому что участвовать в нашей международной олимпиаде могут только уверенные в себе люди, с чем я вас и поздравляю», – сказал Герман Греф.

100 участников, которые лучше всего справятся с заданиями и наберут наибольшее количество баллов, примут участие в очном финале, который пройдет в кампусе школы цифровых технологий «Школе 21» от Сбербанка в Нижнем Новгороде. Как сообщил в рамках торжественного открытия олимпиады губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, церемония награждения победителей состоится на юбилейной международной конференции ЦИПР в июне.