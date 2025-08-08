В Сеченовском Университете запустят новую программу стажировки разработчиков цифровых продуктов

С осени 2025 г. в Сеченовском Университете запустят программу “Стажер разработки информационных систем”. Стажерами смогут стать студенты и ординаторы Сеченовского Университета. Они будут участвовать в создании различных медицинских продуктов, цифровых сервисов и систем для здравоохранения в качестве разработчиков, системных аналитиков и менеджеров проектов. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

В Сеченовском Университете уже проходит ежегодный конкурс на должность стажера-исследователя. Принять участие могут все, кто учится на специалитете, бакалавриате, в магистратуре или ординатуре, достиг 18 лет и учится на «хорошо» и «отлично». Стажеров-исследователей официально трудоустраивают в университете и выплачивают им зарплату. Они включены в научную жизнь университета – работают на кафедрах и в лабораториях, участвуют в исследовательских и технологических проектах, пишут статьи.

«Программа «Стажер-исследователь» прекрасно зарекомендовала себя – ее участники создают новые методики диагностики, лечения, высокотехнологичные медицинские изделия. Теперь у нас появятся стажеры-разработчики, которые станут развивать цифровые технологии для применения их в здравоохранения нашей страны», – сказал проректор по цифровой трансформации Сеченовского Университета Алексей Аносов.

Разработчиков информсситем, системных аналитиков и менеджеров проектов будут отбирать на конкурсе. Стажеры присоединятся к уже существующим проектам, которые ведут ведущие ученые Сеченовского Университета, и будут создавать свои. «Речь идет об огромном поле деятельности. Разработчики смогут применять свои навыки, например, для создания различных продуктов для точной диагностики заболеваний, планирования операций, моделирования новых медизделий, лекарственных молекул или редактирования генома человека», – сказал проректор.

В Сеченовском Университете есть возможности для подготовки таких специалистов – здесь создана экосистема цифрового образования для будущих медиков. В том числе студенты могут поступить на Цифровую кафедру или пройти обучение в совместном кампусе Сеченовского Университета и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21». «Ребята осваивают программирование, использование искусственного интеллекта, аналитику больших данных, веб-дизайн – все то, без чего не обойтись при создании любого медицинского изделия или сервиса», – сказал директор совместного кампуса Сеченовского Университета и «Школы 21» Юрий Огнев.

Условия конкурса и требования к кандидатам в стажеры разработки информационных систем будут объявлены в сентябре. Проект будут реализовывать при поддержке Программы развития Сеченовского Университета на 2025–2036 гг. в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).