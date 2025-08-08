Разделы

ПО Кадры
|

В Сеченовском Университете запустят новую программу стажировки разработчиков цифровых продуктов

С осени 2025 г. в Сеченовском Университете запустят программу “Стажер разработки информационных систем”. Стажерами смогут стать студенты и ординаторы Сеченовского Университета. Они будут участвовать в создании различных медицинских продуктов, цифровых сервисов и систем для здравоохранения в качестве разработчиков, системных аналитиков и менеджеров проектов. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

В Сеченовском Университете уже проходит ежегодный конкурс на должность стажера-исследователя. Принять участие могут все, кто учится на специалитете, бакалавриате, в магистратуре или ординатуре, достиг 18 лет и учится на «хорошо» и «отлично». Стажеров-исследователей официально трудоустраивают в университете и выплачивают им зарплату. Они включены в научную жизнь университета – работают на кафедрах и в лабораториях, участвуют в исследовательских и технологических проектах, пишут статьи.

«Программа «Стажер-исследователь» прекрасно зарекомендовала себя – ее участники создают новые методики диагностики, лечения, высокотехнологичные медицинские изделия. Теперь у нас появятся стажеры-разработчики, которые станут развивать цифровые технологии для применения их в здравоохранения нашей страны», – сказал проректор по цифровой трансформации Сеченовского Университета Алексей Аносов.

Разработчиков информсситем, системных аналитиков и менеджеров проектов будут отбирать на конкурсе. Стажеры присоединятся к уже существующим проектам, которые ведут ведущие ученые Сеченовского Университета, и будут создавать свои. «Речь идет об огромном поле деятельности. Разработчики смогут применять свои навыки, например, для создания различных продуктов для точной диагностики заболеваний, планирования операций, моделирования новых медизделий, лекарственных молекул или редактирования генома человека», – сказал проректор.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

В Сеченовском Университете есть возможности для подготовки таких специалистов – здесь создана экосистема цифрового образования для будущих медиков. В том числе студенты могут поступить на Цифровую кафедру или пройти обучение в совместном кампусе Сеченовского Университета и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21». «Ребята осваивают программирование, использование искусственного интеллекта, аналитику больших данных, веб-дизайн – все то, без чего не обойтись при создании любого медицинского изделия или сервиса», – сказал директор совместного кампуса Сеченовского Университета и «Школы 21» Юрий Огнев.

Условия конкурса и требования к кандидатам в стажеры разработки информационных систем будут объявлены в сентябре. Проект будут реализовывать при поддержке Программы развития Сеченовского Университета на 2025–2036 гг. в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Москвичка украла на работе микросхемы на 12 миллионов

Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ

Глава GitHub программистам: Или учитесь пользоваться ИИ, или вон из профессии

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще