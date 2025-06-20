Жители Удмуртской Республики смогут обучаться цифровым навыкам в «Школе 21»

В Удмуртии появится «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбербанка. Здесь каждый желающий от 18 лет сможет изучить востребованные языки программирования, получить сильные компетенции в ИТ-сфере и развить мягкие навыки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк и правительство Удмуртской Республики будут совместно готовить высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий для обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики в регионе, а также обмениваться лучшими практиками и экспертизой, чтобы развивать программы для подготовки цифровых инженеров.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Удмуртская Республика — один из наших давних и надежных партнеров. Мы рады продолжать совместную работу в таком важном направлении, как развитие ИТ-образования. "Школа 21" — это возможность для жителей региона бесплатно получить современные цифровые навыки, ИТ-компетенции и открыть новые перспективы профессионального и личного роста».

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Цифровые технологии являются краеугольным камнем экономического и технологического развития, при этом основная движущая сила цифровой трансформации – специалисты, которые создают и внедряют самые передовые решения. На конец марта текущего года ИТ-отрасль Удмуртии насчитывает 11 тыс. сотрудников. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. — 7,6%. Нам надо наращивать кадровый потенциал отрасли, и школа цифровых технологий, которую мы открываем совместно со Сбером, станет одним из решений этой стратегической задачи. Она поможет насытить рынок труда айтишниками не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе».

Площадь «Школы 21» — 1503,5 м2, и в ней планируют разместить около 100 рабочих станций. Она будет работать 24/7 по адресу: г. Ижевск, ул. Красная, д. 105. Для обучения в «Школе 21» участники смогут выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка или GameDev — или одну из пяти новых программ: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA).

Большое внимание в «Школе 21» уделяется не только твердым, но и мягким навыкам. Обучение будет проходить по методике «равный равному», когда участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты. Так участники развивают умение работать в команде, самодисциплину, учатся управлять временем, отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.