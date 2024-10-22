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Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом

В 2026 г. в Мурманске откроется «Школа 21» — школа цифровых технологий от «Сбера». Это первый кампус школы, который будет расположен за полярным кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован «Сбером» в партнерстве с правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сотрудничестве будет направлено на подготовку ИТ-специалистов высокого уровня в регионе — каждый житель региона старше 18 лет сможет бесплатно получить востребованную ИТ-профессию, повысить свой уровень цифровой грамотности и развить необходимые современным специалистам навыки.

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Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Мурманская область — наш стратегический партнер. Сегодня мы договорились о реализации очень важного проекта — открытии «Школы 21». Мы видим колоссальный интерес к нашим школам цифровых технологий в стране. И уж точно открытие «Школы 21» в Мурманской области с ее колоссальными традициями инженерной мысли и огромным количеством заводов станет большим вкладом в копилку развития региона».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, отметил: «Благодарю лично Германа Оскаровича и всю команду «Сбера» за эффективное сотрудничество, в том числе в части цифровизации системы здравоохранения, за работу по открытию в Мурманске первого в России центра цифрового искусства «Муза», а также за проект «Школа 21». Это будет первая за полярным кругом бесплатная школа цифровых технологий «Сбера».

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