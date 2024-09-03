Маяк цифрового будущего: в Южно-Сахалинске открылась «Школа 21»

В Южно-Сахалинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка, в которой каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В торжественной церемонии открытия школы приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Символом новой «Школы 21» стал маяк, который указывает путь к цифровому будущему острова. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Сахалин для "Сбера" — очень важное место. Мы ведем множество совместных проектов с правительством региона. Всего год назад мы договорились о том, что будем создавать здесь "Школу 21", — и сегодня уже её открываем. Хочу сказать губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и всей его замечательной команде огромное спасибо за ещё один реализованный проект. Для сахалинцев это большой подарок: никуда не надо ехать, ведь здесь будут готовить специалистов высочайшей квалификации. Я от всей души желаю ребятам стать участниками и обязательно закончить обучение. У нас сейчас в "Школе 21" 14 различных специальностей, связанных с "цифрой". И традиционный инжиниринг, и инжиниринг живых систем сегодня не могут существовать без "цифры" - она является и будет являться в ближайшие десятилетия и столетия определяющей компетенцией для любых специальностей. Поэтому я хочу поздравить Сахалин с тем, что здесь появилась очень высококачественная добавка к любому образованию. Думаю, вы сможете стать одной из самых передовых инженерных школ, особенно учитывая, что здесь все инициативы, направленные на будущее, поддерживаются моментально».

Этот образовательный проект в регионе Сбербанк реализует совместно с правительством Сахалинской области. Кампус школы находится на втором этаже бизнес-центра на ул. Леонова, 38 в Южно-Сахалинске. Два учебных кластера названы в честь знаковых объектов острова — маяка Анива и села Таранай, центра рыбоперерабатывающей промышленности. Дизайн общих помещений отсылает к природе Сахалина: в оформлении образы гор и морских волн сочетаются с элементами промышленного дизайна. Как и другие кампусы школы, южно-сахалинский будет открыт 24/7, что позволит каждому участнику выстроить оптимальный для себя график учебы.

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области: «Наша область становится регионом высоких технологий. Мы развиваем переработку углеводородов и водных биоресурсов, разрабатываем технологии производства и использования водородного топлива, выпускаем беспилотники, работаем с искусственным интеллектом. Поэтому для нас так важно сотрудничество со "Сбером" в сфере образования. "Школа 21" поможет обеспечить высококвалифицированными кадрами в области информационных технологий наши проекты, даст возможность островной молодежи получить перспективную специальность и добиться успеха на благо родного региона и России».

Первый отборочный «бассейн» уже проходят 50 человек. Средний возраст участников — 30 лет. Самому старшему — 56 лет. 22% участников — девушки. 50% из тех, кто подал заявку на обучение, еще не пробовали программировать. Среди них — представители таких сфер, как медицина, промышленность, туризм, транспорт и другие. Разный опыт и уровень владения цифровыми технологиями ускоряют обмен знаниями и делают методику «равный равному», когда каждый учится у каждого, еще более эффективной.

Для поступления необходимо подать заявку на сайте школы, пройти онлайн-игры на память и логическое мышление, а затем и отборочный «бассейн». По его результатам участники поступают на основное обучение и в комфортном для себя темпе за 1,5–3 года получают востребованную ИТ-профессию.