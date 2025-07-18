Сеченовский университет и «Школа 21» выпустили будущих лидеров цифровой трансформации здравоохранения

В совместном кампусе Сеченовского университета и школы цифровых технологий Сбербанка «Школы 21» прошел первый выпускной – обучение завершили более 100 молодых специалистов. Они научились использовать искусственный интеллект, программировать, освоили инструменты аналитики данных и веб-дизайн, чтобы применять цифровые навыки в медицинской науке и здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

«Цифровой кампус Сеченовского университета и «Школы 21» – один из флагманских проектов в сфере цифровых технологий, который стал частью экосистемы медицинского образования нашего университета», – сказал проректор по цифровой трансформации Сеченовского университета Алексей Аносов. По его словам, эта инициатива позволила не только участникам кампуса, но и всему университету изменить свое представление о месте и роли информационных технологий в медицине. «Студенты, которые оканчивают программы кампуса, уже ведут свои проекты, и я уверен, что они останутся в родном университете, будут вести исследования, создавать технологии, и тем самым строить новый исследовательский и технологический университет», – отметил проректор.

Директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов подчеркнул, что студенты видят перспективу в работе на стыке медицинских и цифровых технологий: «Первый выпуск «Школы 21» в рамках Сеченовского университета знаменует собой начало новой эры в развитии российского цифрового здравоохранения. В партнерстве двух лидеров — крупнейшего банка страны и ведущего медицинского университета — мы готовим уникальные кадры, способные вывести отечественную медицину на качественно иной уровень. Именно такие специалисты станут основой успешного внедрения инновационных технологий и обеспечат дальнейшее развитие цифровой медицины в интересах каждого гражданина России».

Программа обучения была разработана «Школой 21» совместно с индустрией здоровья Сбербанка специально для студентов вуза, желающих расширить возможности основной специальности за счет новых ИТ-компетенций. Участники изучают основы веб-разработки, API, анализ данных и нейронные сети в медицине. Курс включает шесть практических проектов, что дает возможность участникам реализовать свои идеи и получить опыт работы в команде.

Как отметил директор совместного кампуса Сеченовского университета и «Школы 21» Юрий Огнев, участники программы учатся использовать цифровые технологии в своей работе, которая связана с медициной и биоинформатикой: «Мы готовим не айтишников, а специалистов, которые будут работать на стыке ИT и здравоохранения. Они смогут, например, использовать в своей клинической практике искусственный интеллект, разрабатывать приложения, анализировать большое количество данных. Медикам не нужно будет привлекать для этого специалистов – будет достаточно тех инструментов, которые они освоили в цифровом кампусе».

Студенты, прошедшие различные программы, уже знают, где им пригодятся полученные компетенции.

Первокурсник специальности «Биотехнология» Тимофей Калита освоил сразу две программы – «Управление проектами» и «Аналитику данных». Обучение на курсе «Управление проектами» помогло ему понять, как системно выстраивать работу команды, распределять зоны ответственности и применять цифровые инструменты планирования и аналитики. Особенно ценным Тимофей считает освоение трекеров, логики приоритизации задач и визуализации прогресса. «Теперь я понимаю, как провести идею от гипотезы до конкретного продукта. Это не просто абстрактные навыки — мне действительно важно, чтобы наука работала в прикладную сторону: чтобы исследования становились технологиями, а технологии — работающими решениями», – сказал студент.

Параллельно он обучился анализу данных, освоил Python, библиотеки для статистики, визуализации и базовые алгоритмы машинного обучения. «Это дает мне инструменты, чтобы глубже погружаться в биоинформатику: анализировать геномные, транскриптомные и протеомные данные, искать гены, связанные с заболеваниями, строить модели для виртуального скрининга и предсказывать свойства молекул — от токсичности до биодоступности. Теперь я вижу, как можно соединить данные, медицину, технологию и предпринимательство — и это вдохновляет», – сказал Тимофей Калита.

По словам выпускницы «Лечебного дела» Ксении Шишкиной, программа «ИИ в медицине» открывает новые возможности обучения нейросетей. «Искусственный интеллект в медицине — это использование алгоритмов машинного обучения, которые обрабатывают исторические данные. После обучения такие модели могут анализировать новые случаи и делать прогнозы на их основе. Например, мы можем обучить модель на УЗИ-изображениях пациенток с подозрением на рак молочной железы. После обучения она сможет анализировать новые снимки и выделять признаки, характерные для опухолей, помогая врачу в постановке диагноза», – рассказала студентка.

Она выбрала для своего дальнейшего развития две области: диагностику и компьютерное зрение. Последнее тесно связано с машинным обучением и открывает большие возможности для автоматизации и цифровизации диагностических процессов — например, при интерпретации рентгеновских или МРТ-снимков.

«Не могу представить себе, как можно обойтись без знаний, которые я получил в кампусе. Это не просто дополнительная программа — это необходимость для каждого уважающего себя специалиста XXI века», – сказал студент четвертого курса «Лечебного дела» Матвей Шкап.

По его мнению, знание Python и других цифровых инструментов необходимо всем, кто имеет дело с огромными объемами медицинских данных – это упрощает процесс анализа и открывает новые горизонты.

«Не нужен отдельный человек, который этим занимается – как врач или ученый я могу самостоятельно проводить анализ и работать со своими данными. Обучение дало мне глубокое понимание всех возможностей, которые программирование открывает в таких областях как анализ данных и изображений, особенно в хирургии. Использовать эти знания я буду абсолютно везде», – добавил Матвей Шкап.

На торжественной церемонии каждый выпускник получил сертификат об обучении. Для участников провели квиз, лекции HR-специалистов и карьерные консультации. А в конце выпускного вечера студенты Сеченовского университета заложили капсулы времени с пожеланиями следующим потокам.