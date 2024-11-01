Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains

В ответ на недавние ограничения со стороны JetBrains, которые затронули российские компании, Explyt объявляет об открытии исходного кода Spring плагина. С 1 ноября 2024 г. плагин Explyt Spring станет бесплатным для коммерческих и частных разработчиков. Вне зависимости от местоположения пользователи смогут без ограничений продолжать использовать инструмент для повышения точности и эффективности разработки. Об этом CNews сообщили представители Explyt.

Плагин создан для Community Edition IntelliJ IDEA, кросс-платформенной среды разработки программного обеспечения, который упрощает работу разработчиков Java и Kotlin на Spring, ускоряя и облегчая процесс создания ПО и приложений. Плагин умеет подсвечивать ошибки, неправильное поведение, возможные проблемы и опечатки в использовании Spring Framework с помощью более 50 проверок кода (инспекций).

Explyt Spring поддерживает ключевую функциональность Spring и помогает разработчикам улучшить точность и эффективность их работы на проектах любого уровня вплоть до промышленных масштабов.

Explyt Spring помогает решать рутинные задачи, с которыми сталкиваются разработчики, работая со Spring и Spring Boot. Плагин помогает ускорить разработку, поддерживать конфигурации Spring Boot, легко управлять Spring Beans и их зависимостями, а также проверять корректность использования инъекций Beans. В число дополнительных возможностей плагина компании входит обеспечение поддержки синтаксиса для JPQL, OpenAPI. При помощи плагина также можно создавать Spring проекты внутри IDE, используя Spring Initializr.

«Мы видим огромный спрос на доступные инструменты разработки и стремимся поддержать сообщество, предоставив Explyt Spring Plugin в открытом доступе. В условиях глобальных изменений важно создавать продукты вместе с сообществом, развивать инфраструктуру и делиться наработками для общего прогресса. Explyt Spring Plugin, с открытым исходным кодом, станет мощным и гибким инструментом для разработчиков, который продолжит расти и улучшаться вместе с пользователями», — сказал Владислав Кудинов, product owner Explyt Spring.

В будущем компания планирует расширить круг разработчиков, поддерживающих проект, и привлечь международных экспертов и амбассадоров Spring для участия в развитии продукта. Открытие исходного кода позволит быстрее реагировать на запросы сообщества и интегрировать новые функции в ответ на обратную связь от пользователей.