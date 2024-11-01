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Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains

В ответ на недавние ограничения со стороны JetBrains, которые затронули российские компании, Explyt объявляет об открытии исходного кода Spring плагина. С 1 ноября 2024 г. плагин Explyt Spring станет бесплатным для коммерческих и частных разработчиков. Вне зависимости от местоположения пользователи смогут без ограничений продолжать использовать инструмент для повышения точности и эффективности разработки. Об этом CNews сообщили представители Explyt.

Плагин создан для Community Edition IntelliJ IDEA, кросс-платформенной среды разработки программного обеспечения, который упрощает работу разработчиков Java и Kotlin на Spring, ускоряя и облегчая процесс создания ПО и приложений. Плагин умеет подсвечивать ошибки, неправильное поведение, возможные проблемы и опечатки в использовании Spring Framework с помощью более 50 проверок кода (инспекций).

Explyt Spring поддерживает ключевую функциональность Spring и помогает разработчикам улучшить точность и эффективность их работы на проектах любого уровня вплоть до промышленных масштабов.

Explyt Spring помогает решать рутинные задачи, с которыми сталкиваются разработчики, работая со Spring и Spring Boot. Плагин помогает ускорить разработку, поддерживать конфигурации Spring Boot, легко управлять Spring Beans и их зависимостями, а также проверять корректность использования инъекций Beans. В число дополнительных возможностей плагина компании входит обеспечение поддержки синтаксиса для JPQL, OpenAPI. При помощи плагина также можно создавать Spring проекты внутри IDE, используя Spring Initializr.

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«Мы видим огромный спрос на доступные инструменты разработки и стремимся поддержать сообщество, предоставив Explyt Spring Plugin в открытом доступе. В условиях глобальных изменений важно создавать продукты вместе с сообществом, развивать инфраструктуру и делиться наработками для общего прогресса. Explyt Spring Plugin, с открытым исходным кодом, станет мощным и гибким инструментом для разработчиков, который продолжит расти и улучшаться вместе с пользователями», — сказал Владислав Кудинов, product owner Explyt Spring.

В будущем компания планирует расширить круг разработчиков, поддерживающих проект, и привлечь международных экспертов и амбассадоров Spring для участия в развитии продукта. Открытие исходного кода позволит быстрее реагировать на запросы сообщества и интегрировать новые функции в ответ на обратную связь от пользователей.

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