Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление

Отечественная интегрированная среда разработки GigaIDE Desktop от Сбербанка получит функциональное обновление в ближайшем релизе. У пользователей появится группа агентов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для решения разнообразных задач по обслуживанию кода Java-проектов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaIDE Desktop стала еще более стабильной и производительной, содержит новые инструменты для анализа и навигации по элементам крупнейших фреймворков для Java. Пользователи в ближайшее время получат ИИ-агентов, которые помогут оптимизировать процесс написания кода и сократить время на разработку ПО. Такие агенты позволят генерировать тесты и управлять тестовой моделью, проводить рефакторинг кода с целью улучшения его наблюдаемости или производительности. Их функционал станет доступен пользователям при подключении ИИ-ассистента разработчика GigaCode. В результате разработчикам будет еще проще ориентироваться в проекте и находить необходимые компоненты.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев также отметил, что GigaIDE Desktop прошла проверку экспертов Минцифры и была добавлена в реестр российского программного обеспечения.

GigaIDE Desktop позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами и привычный пользовательский опыт. Среда поддерживает проекты на Java, Kotlin, Scala, Groovy, Python и мультиязычные проекты с использованием JavaScript, TypeScript, SQL и дополнительно включает 70 инструментов для облегчения задач разработки, автоматизации тестирования и администрирования приложений. Интегрированный в нее ИИ-ассистент GigaCode анализирует контекст, предлагает полные конструкции функций, циклов и других элементов, что позволяет писать код на 25% быстрее.