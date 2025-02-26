Yandex B2B Tech запустила платформу для разработчиков SourceCraft

Yandex B2B Tech запустила платформу для разработки SourceCraft. С ее помощью ИТ-специалисты могут совместно разрабатывать и развивать программные продукты. В SourceCraft есть все для удобной и быстрой работы с кодом, в том числе инструменты для автоматизации CI/CD-процессов, умная навигация и встроенный ИИ-ассистент, который помогает дописывать код на лету. SourceCraft работает в режиме тестирования — чтобы воспользоваться платформой, нужно подать заявку. Об этом CNews сообщили представители Yandex B2B Tech.

В SourceCraft навигация по коду устроена так же, как и в привычных для большинства разработчиков средах программирования (IDE). При этом в интерфейсе платформы можно не только настроить поиск по коду через ключевые слова, названия файлов, но и полноценно изучить структуру кода. Это позволяет сделать процесс обработки больших пул-реквестов удобнее и быстрее.

Для автодополнения кода (code completion) в платформу встроен ИИ-ассистент SourceCraft Code Assistant. Сервис поддерживает более 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и др. SourceCraft Code Assistant протестировали уже тысячи пользователей, вскоре в нем появится режим чата. Также инструмент доступен для VSCode и Jetbrains как отдельный плагин.

«Запуском SourceCraft занималась большая команда с опытом создания ИТ-инструментов, в том числе для разработчиков «Яндекса». Мы делали продукт самостоятельно с нуля и даже провели последние этапы разработки SourceCraft на самой платформе. Теперь решение готово к тому, чтобы его протестировали внешние разработчики. Мы продолжим развивать платформу, чтобы она отвечала самым актуальным запросам ИТ-специалистов в мире и стала основным инструментом для задач разработчиков», — сказал Дмитрий Иванов, руководитель платформы SourceCraft.

Сейчас платформа SourceCraft доступна через веб-интерфейс. В будущем появится нативная интеграция с сервисами Yandex Cloud, которая позволит развернуть проект в облачной инфраструктуре «по кнопке». Кроме этого, SourceCraft будет работать по модели on-premise — для использования на собственных серверах.

Одно из приоритетных направлений развития SourceCraft — безопасность. Вскоре на платформе будут доступны функции сканирования секретов и поиска уязвимостей в цепочках поставок. С их помощью пользователи смогут усилить комплексную защиту ИТ-проектов. Кроме этого, в SourceCraft будут совершенствоваться средства автоматизации, без которых невозможна работа с большими кодовыми базами.