Ericsson Erlang язык телефонных коммутаторов
Ericsson Erlang и организации, системы, технологии, персоны:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
|CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|Ермаков Глеб 7 2
|Дуров Павел 291 1
|Жаров Александр 174 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Костин Андрей 59 1
|Иванова Дагмара 34 1
|Куранда Антон 8 1
|Бурлаков Денис 10 1
|Егоров Александр 85 1
|Слободенюк Александр 3 1
|Махсон Михаил 14 1
|Шпак Василий 223 1
|Гостев Александр 82 1
|Hayden Michael - Хэйден Майкл 7 1
|Суменков Игорь 4 1
|Бурлаков Кирилл 2 1
|Банников Иван 2 1
|Prohaska Milan - Прохаска Милан 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|SiliconValley.com - SV.com 239 1
|BleepingComputer - Издание 337 1
|Интерфакс-100 20 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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