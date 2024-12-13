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Ericsson Erlang язык телефонных коммутаторов

Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов


13.12.2024 2024 в рублях: рейтинг самых высоко- и низкооплачиваемых профессий 1
10.04.2024 В любимом хакерами языке программирования найдена зияющая «дыра» 1
31.05.2022 CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных 1
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP 1
18.03.2021 «Рексофт» и Южная школа программирования вместе подготовят ИТ-кадры 1
13.08.2019 В Telegram встроили средства обхода блокировок нового типа 1
11.06.2019 Приложение ВТБ сбоит и лихорадит двое суток подряд 1
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
07.02.2019 ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов 1
13.09.2018 Платежный сервис RBK.money перешел на новую технологическую платформу 1
24.10.2017 Kviku внедрила систему с усиленной динамической типизацией 1
13.09.2017 «Рексофт» проведет курсы обучения языку программирования Erlang 3
11.11.2016 Релиз популярного Linux-дистрибутива отложен «из-за проблем с качеством» 1
12.11.2015 GitHub официально пришел в Россию: партнерство с VDEL 1
11.03.2014 Заработала новая платежная система Payler 1
19.03.2012 «Неизвестный язык программирования» самого знаменитого трояна современности установлен 1
24.07.2009 В России появился первый сервис для хранения и управления SMS 1
30.08.2000 Alteon WebSystems приобретет шведскую компанию Bluetail за $152 млн. 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Ericsson Erlang и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 814 4
Atlassian 118 3
Apple Inc 12101 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Google LLC 11775 2
Рексофт - Reksoft 419 2
Microsoft Corporation 24625 2
Samsung Electronics 10255 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X Corp - Twitter 2845 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Telegram Group 1983 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
DigitalOcean 25 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
МегаФон 8805 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
SAS Institute 971 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
VDEL 40 1
Dannie Group - Дэнни 4 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
Ruteq - Рутек 28 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Dannie Group - Gaodi - Гаоди Рус 6 1
Простые решения 1 1
Radware - Alteon WebSystems 31 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Superjob - Суперджоб 503 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Связной ГК 1369 1
Евросеть 1404 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Visa International 1949 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Русский стандарт Банк 441 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
JCB International 144 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Métro de Paris - Парижский метрополитен - Парижское метро 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Unsplash 764 1
American Express - Amex 328 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
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Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
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Ермаков Глеб 7 2
Дуров Павел 291 1
Жаров Александр 174 1
Дергунова Ольга 119 1
Костин Андрей 59 1
Иванова Дагмара 34 1
Куранда Антон 8 1
Бурлаков Денис 10 1
Егоров Александр 85 1
Слободенюк Александр 3 1
Махсон Михаил 14 1
Шпак Василий 223 1
Гостев Александр 82 1
Hayden Michael - Хэйден Майкл 7 1
Суменков Игорь 4 1
Бурлаков Кирилл 2 1
Банников Иван 2 1
Prohaska Milan - Прохаска Милан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 10
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
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Европа Восточная 3075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Европа 21768 1
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Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
BleepingComputer - Издание 337 1
Интерфакс-100 20 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
VK All Cups 18 1
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