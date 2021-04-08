Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP

Редактор кода и ничего лишнего

Mail.ru Group запустила бесплатный онлайн-редактор кода с поддержкой совместной работы на платформе для проведения ИТ-чемпионатов All Cups. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Новый инструмент отличается минималистичным дизайном и скромной функциональностью. Он позволяет программистам писать код в одиночку или командой, запускать его, чтобы проверить работоспособность, а также демонстрировать решение задач по программированию в реальном времени.

Сервис поддерживает такие популярные языки программирования как Python 3.8, Java 11, C++ 17, PHP 7.4, Node JS 14, Go 1.15, Erlang OTP 23, Rust 1.51, Swift 5.3.3, обеспечивая подсветку синтаксиса. По словам представителя сервиса, в будущем перечень поддерживаемых языков будет расширяться.

"Hello, world!" на C++ в редакторе кода на All Cups

Пользователям доступны настольная и мобильная версии онлайн-редактора. Таким образом, работать с кодом можно с любого устройства, которое есть под рукой.

По мнению представителей All Cups, инструмент будет полезен программистам, распределенным командам разработчиков, рекрутерам и руководителям, которые дают кандидатам тестовые задания, которые предполагают написание программного кода.

Особенности сервиса

Сервис доступен на сайте платформы All Cups. Чтобы начать работу с кодом, нужно создать комнату. В случае необходимости подключить других людей можно просто поделиться с ними ссылкой на комнату. Для этого нужно нажать соответствующую кнопку в правом верхнем углу интерфейса, после чего ссылка на комнату будет скопирована в буфер обмена.

Действия участников процесса синхронизируются автоматически – пользователи видят, что делает каждый из них, в режиме реального времени, но результат выполнения программы у каждого свой. При возникновении у одного из пользователей проблем сетевого соединения с сервисом интерфейс редактора полностью блокируется – таким образом гарантируется наличие единой версии кода у всех участников разработки. Как только подключение восстанавливается, пользователь автоматически получает обновление с актуальной версией кода от остальных участников, и работа продолжается.

Готовый код можно запустить прямо в редакторе, чтобы проверить, корректно ли он работает, и, в случае необходимости, устранить ошибки, однако каких-либо инструментов отладки в интерфейсе редактора CNews не обнаружил.

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Стоит отметить невысокую скорость компиляции и исполнения программ, которую предлагает инструмент. Как убедился CNews, при сборке простейшей программы на языке C++, выводящей на экран фразу “Hello, world!”, от нажатия кнопки «Запустить» до появления результата проходит около 10 секунд. Для сравнения: сборка и выполнение такой программы на достаточно слабой локальной машине с помощью компилятора GNU C++ занимает менее половины секунды.

В тестовом окружении на реальном железе элементарная программа компилируется и выполняется более чем на порядок быстрее, чем в онлайн-редакторе на All Cups

Кроме того, согласно инструкции пользователя, которую можно вызвать, кликнув по вопросительному знаку в правом нижнем углу рабочего пространства редактора, максимальный размер кода программы ограничен 50 тыс. символов. «Если вы достигаете ограничения, то код не будет отправляться на сервер и синхронизироваться между участниками», – говорится в инструкции. Возможность работы с многофайловыми программами, судя по интерфейсу инструмента, на данном этапе развития сервиса не предусмотрена.

Несколько фактов о проекте All Cups

All Cups – это международная онлайн-платформа для ИТ-специалистов, на которой проходят различные конференции и соревнования, а также предложены обучающие курсы, тесты и практические задачи для обучения и развития. Заявленная миссия проекта – объединить знания, опыт и формирование практических навыков в области информационных технологий в одном месте, сделав их доступными в любой точке мира.

Mail.ru Group проводит различные ИТ-чемпионаты с 2010 г. С 2020 г. деятельность по данному направлению ведется на базе единой платформе All Cups. По информации, опубликованной на странице проекта на Github, по состоянию на конец января 2021 г. на платформе было зарегистрировано более 200 тыс. пользователей из 130 стран.

Работать программистом выгодно

Согласно исследованию, проведенному порталом Superjob.ru в октябре 2020 г. опытные программисты, пишущие на языке C#, могут получать в России за свою работу до 300 тыс. руб. ежемесячно. Причем на такую зарплату могут рассчитывать не только жители столиц, но и программисты из российской провинции.

Программисты попали в число наиболее высокооплачиваемых работников России и в несколько более актуальном исследовании сервиса «Работа.ру». По его результатам в марте 2021 г. претендентам на дистанционную вакансию разработчика Java работодатели были готовы платить 200-250 тыс. руб. в месяц, а программисты «1С-Битрикс» на «удаленке» могли рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере до 140 тыс. руб.