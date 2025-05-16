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Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей

Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще четыре уязвимости. Это недостатки безопасности в продуктах Microsoft и фреймворке Erlang. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие оперативного устранения или принятия компенсирующих мер. Они либо уже активно эксплуатируются злоумышленниками, либо могут быть использованы ими в ближайшее время. Чтобы определить трендовые уязвимости, эксперты Positive Technologies собирают и анализируют информацию из различных источников: баз уязвимостей и эксплойтов, бюллетеней безопасности вендоров, социальных сетей, блогов, телеграм-каналов, публичных репозиториев кода. Выявлять такие недостатки в инфраструктуре компании помогает система управления уязвимостями MaxPatrol VM, в которую информация об угрозах поступает в течение 12 часов с момента их появления.

Уязвимости в продуктах Microsoft

Уязвимости Windows, описанные ниже, согласно данным The Verge, потенциально затрагивают около миллиарда устройств. Последствия могут коснуться всех пользователей устаревших версий Windows (с самых ранних и до Windows 10, Windows 11 включительно).

Уязвимость, связанная с повышением привилегий, в CLFS.sys — драйвере подсистемы журналирования, CVE-2025-29824 (CVSS — 7,8)

Успешная эксплуатация уязвимости на ранее скомпрометированных устройствах позволяет атакующему получить привилегии уровня SYSTEM, а значит, полный контроль над системой. Для эксплуатации злоумышленнику не нужно взаимодействовать с пользователем.

Уязвимость, связанная с раскрытием хеша NTLMv2, CVE-2025-24054 (CVSS — 6,5)

Эксплуатация уязвимости позволяет злоумышленнику совершить ряд действий в инфраструктуре: от обхода аутентификации до захвата учетной записи с повышенными привилегиями. Она позволяет локальному злоумышленнику получить хеш NTLMv2 пользователя при минимальном взаимодействии с ним. Уязвимость возникает при обработке специально подготовленного атакующими файла .library-ms (формат отображения виртуальных библиотек), который содержит путь к удаленному SMB-серверу, находящемуся под контролем злоумышленника. Этот файл анализируется Windows Explorer для создания предпросмотра, миниатюр или индексных метаданных без участия пользователя (сам файл открывать не нужно). Это действие запускает неявную NTLM-аутентификацию жертвы на удаленном SMB-сервере, в результате чего происходит утечка NTLM-хеша. К эксплуатации уязвимости может привести минимальное взаимодействие с файлом, такое как щелчок правой кнопкой мыши, переход к папке с вредоносным файлом или извлечение его из архива.

Уязвимость в компоненте управление обновлениями Windows Update Stack, связанная с повышением привилегий, CVE-2025-21204 (CVSS — 7,8)

Эксплуатируя уязвимость, локальные злоумышленники могут перехватывать доверенные пути, к которым обращаются процессы уровня SYSTEM, и выполнять произвольный код с повышенными привилегиями, что может привести к несанкционированному доступу, краже данных или захвату системы. Уязвимость обнаружена в компоненте Windows Update Stack, отвечающем за управление обновлениями в операционных системах Windows, и связана некорректной обработкой символических ссылок и ярлыков во время файловых операций.

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Безопасность

Чтобы защититься, необходимо установить обновления безопасности: CVE-2025-29824, CVE-2025-24054, CVE-2025-21204.

Уязвимость в фреймворке Erlang

По данным поисковой системы Shodan, Erlang/OTP работает более чем на 600 тыс. устройств. Уязвимость затрагивает некоторые продукты компании Cisco, а также ряд других решений.

Уязвимость в библиотеке фреймворка Erlang/OTP, приводящая к удаленному выполнению кода, CVE-2025-32433 (CVSS — 10,0)

Уязвимость связана с некорректной обработкой протокольных SSH-сообщений, из-за чего атакующий получает возможность отправлять сообщения до прохождения аутентификации. Эксплуатация этой уязвимости позволяет осуществлять удаленное выполнение кода с теми же привилегиями, что и у процесса демона SSH. Если он запущен с повышенными привилегиями, такими как root, злоумышленники могут получить полный контроль над затронутым устройством, что может привести к компрометации системы.

Чтобы защититься, компания Erlang рекомендует клиентам обновиться до последней исправленной версии: OTP-27.3.3 (для OTP-27), OTP-26.2.5.11 (для OTP-26) или OTP-25.3.2.20 (для OTP-25). В качестве временного решения рекомендуется отключить SSH-сервер или ограничить доступ через правила брандмауэра.

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