Базальт СПО ALT Linux Team
УПОМИНАНИЯ
Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Трандин Сергей 102 12
|Крынина Евгения 23 6
|Новодворский Алексей 109 5
|Корявов Денис 6 5
|Смирнов Алексей 247 4
|Губина Татьяна 14 2
|Кашицин Владимир 9 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
|Гребнев Егор 41 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Терентьев Константин 19 1
|Вагнер Виктор 6 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Варёнов Дмитрий 9 1
|Сизоненко Григорий 41 1
|Волков Игорь 15 1
|Шибанов Илья 13 1
|Рудницкий Григорий 3 1
|Власова Ася 9 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Воронин Игорь 2 1
|Гайворонская Светлана 1 1
|Зуев Федор 1 1
|Пожидаев Михаил 2 1
|Садов Олег 6 1
|Мазов Сергей 4 1
|Большаков Александр 4 1
|Мальков Антон 45 1
|Благоразумов Андрей 19 1
|Мыскин Роман 38 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Якушин Анатолий 5 1
|Черный Владимир 6 1
|Синельников Евгений 8 1
|Серебряникова Анна 76 1
|Луковкин Николай 4 1
|Тамбовский Андрей 17 1
|Шаддеева Анна 1 1
|Сухомлин Владимир 5 1
|Курячий Георгий 2 1
