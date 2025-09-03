Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182111
ИКТ 14142
Организации 11002
Ведомства 1487
Ассоциации 1057
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78299
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 868

Базальт СПО ALT Linux Team


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025 1
19.06.2024 Новый уровень безопасности: для операционных систем «Альт» реализовано описание закрытых уязвимостей на языке OVAL 1
21.05.2024 «Базальт СПО» и Уральский технический институт связи и информатики подписали соглашение о сотрудничестве 1
20.05.2024 Операционные системы «Альт» появились в экосистеме Softline Universe от ГК Softline 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
10.04.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области 1
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое 1
12.03.2024 В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО» 1
05.03.2024 «Базальт СПО», Eltex и «Новотех» повысят уровень подготовки будущих сетевых и системных администраторов 1
01.03.2024 В Подмосковье открылась первая лаборатория по операционным системам «Альт» 1
28.02.2024 «Базальт СПО» и ТУСУР бесплатно обучат педагогов школ работе с российской операционной системой «Альт Образование» 1
21.02.2024 Операционные системы семейства «Альт» доступны на облачной платформе RCloud by 3data 1
13.02.2024 «Базальт СПО» открыла представительство в Казани 1
08.02.2024 «Базальт СПО» и «ГМК "Норильский никель"» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения технологического суверенитета 1
24.01.2024 VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города» 1
19.01.2024 Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт» 1
12.12.2023 «Базальт СПО» за три квартала 2023 г. предоставила образовательным организациям более 77 тыс. лицензий операционных систем «Альт» 1
06.12.2023 Сергей Трандин, «Базальт СПО»: У операционных систем «Альт» одна из крупнейших экосистем совместимого прикладного ПО 1
28.11.2023 «Базальт СПО» гарантирует исполнение всех обязательств по поддержке ОС «Альт» девятых версий 1
25.10.2023 Россияне выпустили новую версию «простого» Linux для безболезненного перехода с Windows 1
17.10.2023 Россиян разлучают с Android. Страну ждет засилье китайских смартфонов с предустановленными российскими ОС 1
05.10.2023 Как убедиться, что выбранная российская ОС санкционно безопасна? 1
07.08.2023 «Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО» 1
03.07.2023 «Базальт СПО» стала партнером российского «Альянса Risc-V» 1
26.06.2023 ОС много — реестр один. 10 правил, как выбрать надежную российскую операционную систему 1
30.05.2023 Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно 1
11.05.2023 ОС «Альт» совместимы с продуктами Directum RX и Directum Ario One 1
02.05.2023 ОС семейства «Альт» совместимы с системами «Галактика ERP» 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
13.04.2023 «Базальт СПО» и «Киберпротект» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
12.04.2023 «Базальт СПО» и Softline заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП» 1
10.10.2022 «Яндекс браузер» вошел в репозиторий российских операционных систем «Альт»   1
20.07.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором «Базальт СПО» 1
01.04.2022 Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование» 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
21.08.2019 «Базальт СПО» выпустила Девятую платформу ALT репозитория «Сизиф» 1

Публикаций - 57, упоминаний - 57

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 739 41
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 27
Red Hat 1333 7
Microsoft Corporation 25031 7
Intel Corporation 12414 6
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 6
Softline - Софтлайн 3104 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 580 5
Ростелеком 10092 5
8703 4
AMD - Advanced Micro Devices 4389 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 287 3
Nvidia Corp 3644 3
SAP SE 5378 3
IBM - International Business Machines Corp 9504 3
Oracle Corporation 6801 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 240 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2249 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 365 2
Google LLC 12072 2
Canonical 209 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 193 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Yandex - Яндекс 8070 2
GitHub 924 2
Directum - Директум 1153 2
Галактика - Корпорация 1493 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 422 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 462 2
МегаФон 9563 2
Huawei 4109 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 429 1
MONT - МОНТ 163 1
1С Софтехно 2 1
Русньютек - Rosnewtech 3 1
Русские программы 7 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
РЖД - Российские железные дороги 1965 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7867 2
Газпром ПАО 1384 2
Сургутнефтегаз - СНГ 277 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1284 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 415 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 632 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 535 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
НСПК - Национальная система платежных карт 876 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1142 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 1
Русский стандарт Банк 459 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2605 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 901 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1545 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1294 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 591 1
АльфаСтрахование СГ 341 1
ВТБ - Почта Банк 483 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 28 1
МКБ - Московский кредитный банк 604 1
Кредит Европа банк 66 1
Ингосстрах СПАО 442 1
Ак Барс Банк 274 1
Абсолют Банк 239 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Траектория будущего (АТБ) 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4642 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6186 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5143 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1441 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3055 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 350 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3404 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1061 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 254 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 432 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 356 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 11 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4697 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 94 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 152 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 766 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 46 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7931 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26540 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31232 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 23
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1608 23
Repository - Репозиторий 978 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10847 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16518 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12100 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22345 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6497 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2113 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30274 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21466 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6743 6
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 512 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14785 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9557 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1922 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1696 5
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 973 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9872 5
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 410 5
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 128 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4306 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13152 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7644 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2649 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12029 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11883 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6760 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 879 4
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 546 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 4
ARMv8 - Архитектура процессора 100 3
Linux OS 10606 28
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 26
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 530 19
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 232 17
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 206 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 95 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 89 13
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 44 12
Microsoft Windows 16112 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 967 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1446 8
Linux - Debian GNU 513 8
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 958 7
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 42 7
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 267 6
Mozilla Firefox - браузер 1907 5
Linux KDE Plasma 241 5
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 207 4
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 238 4
Samba 149 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4944 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1060 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 383 3
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 39 3
Audacious Media Player - свободный аудиопроигрыватель для POSIX-совместимых операционных систем 6 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1645 3
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 3
Red Hat RPM - Package Manager 162 3
Intel x86 - архитектура процессора 1946 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 2
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 11 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 2
Т-Платформы - Таволга терминал 27 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 35 2
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 62 2
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 2
Inkscape 23 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2292 2
Трандин Сергей 102 12
Крынина Евгения 23 6
Новодворский Алексей 109 5
Корявов Денис 6 5
Смирнов Алексей 247 4
Губина Татьяна 14 2
Кашицин Владимир 9 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Гребнев Егор 41 1
Рамендик Михаил 19 1
Терентьев Константин 19 1
Вагнер Виктор 6 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Сизоненко Григорий 41 1
Волков Игорь 15 1
Шибанов Илья 13 1
Рудницкий Григорий 3 1
Власова Ася 9 1
Левин Дмитрий 43 1
Воронин Игорь 2 1
Гайворонская Светлана 1 1
Зуев Федор 1 1
Пожидаев Михаил 2 1
Садов Олег 6 1
Мазов Сергей 4 1
Большаков Александр 4 1
Мальков Антон 45 1
Благоразумов Андрей 19 1
Мыскин Роман 38 1
Валиуллин Алмаз 9 1
Якушин Анатолий 5 1
Черный Владимир 6 1
Синельников Евгений 8 1
Серебряникова Анна 76 1
Луковкин Николай 4 1
Тамбовский Андрей 17 1
Шаддеева Анна 1 1
Сухомлин Владимир 5 1
Курячий Георгий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18195 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1807 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7910 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1622 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17786 3
Франция - Французская Республика 7939 3
Европа 24498 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 3
Азия - Азиатский регион 5678 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4178 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 539 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 2
Индия - Bharat 5604 2
Бразилия - Федеративная Республика 2424 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 2
Россия - УФО - Челябинская область 1340 2
Россия - СФО - Иркутская область 1195 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 648 2
Россия - УФО - Свердловская область 1656 2
Россия - СФО - Новосибирск 4542 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3173 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1278 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1257 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1364 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 640 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1483 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 334 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 425 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1595 1
Испания - Королевство 3746 1
Дания - Королевство 1313 1
Норвегия - Королевство 1821 1
Бельгия - Королевство 1160 1
Малайзия 885 1
Аргентина - Аргентинская Республика 596 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9672 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 12
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1301 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11497 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2772 5
Образование в России 2470 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3133 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1521 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1525 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10425 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1264 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2639 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1024 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4156 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1524 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 391 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3520 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3298 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 2
Информатика - computer science - informatique 1119 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
Английский язык 6813 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6507 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Физика - Physics - область естествознания 2775 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2135 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4649 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 314 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1698 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 110 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 127 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3402 3
НМГ - Медиалогия 31 1
Базальт СПО - Альт академия 28 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 309 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 128 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 139 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 645 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 2
МЭИ - Московский энергетический институт 154 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1604 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 237 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
ТГУ - Томский государственный университет 201 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 91 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 222 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 23 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 83 1
Новотех УЦ 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 547 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 5
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио 20 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 348 1
День знаний - 1 сентября 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: