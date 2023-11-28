«Базальт СПО» гарантирует исполнение всех обязательств по поддержке ОС «Альт» девятых версий

31 декабря 2023 г. «Базальт СПО» прекращает поддержку девятой платформы (р9). Компания гарантирует исполнение всех обязательств по поддержке операционных систем «Альт» девятых версий в соответствии с действующими сертификатами на сопровождение (техническую поддержку). Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Базальт СПО» рекомендует проверить, используются ли в компании операционные системы версий 9.0, 9.1, 9.2 и сроки окончания имеющихся сертификатов сопровождения: «Альт сервер», «Альт виртуализация», «Альт рабочая станция», «Альт рабочая станция К», «Альт образование», Simply Linux.

Организациям, работающим с операционными системами «Альт» на основе девятой платформы (р9), рекомендуется произвести обновление ОС до версий 10. Условия определены лицензионным договором.

Используемые прикладные программы, совместимые с ОС «Альт» на девятой платформе, желательно обновить до версий, совместимых с ОС на десятой платформе. Полная информация о совместимости представлена на сайте «Базальт СПО». Если нужный программный продукт в таблице не найден, нужно обратиться за уточнениями в службу обеспечения совместимости «Базальт СПО» или к разработчику прикладной программы. Возможно, совместная работа вендоров по ее адаптации ПО к ОС «Альт» уже ведется.

Девятая платформа — это стабильная ветка репозитория проекта «Сизиф» (Sisyphus), предназначенная для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки ПО. Проект «Сизиф» развивает сообщество разработчиков свободного ПО ALT Linux Team и «Базальт СПО».

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 году ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.