Treolan стала официальным дистрибьютором «Базальт СПО»

Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале сотрудничества с компанией «Базальт СПО», разработчиком российских операционных систем «Альт» для серверов, рабочих станций и построения виртуальных инфраструктур. Дистрибьютор будет поставлять ОС «Альт» через своих партнеров по всей России.

«Базальт СПО» более 20 лет занимается разработкой ПО. Компания выпускает операционные системы «Альт» на ядре Linux, используя собственные технологии и инфраструктуру разработки.

Основой разработки всех решений «Базальт СПО» служит технологически независимый репозиторий «Сизиф» (Sisyphus), один из крупнейших в мире банков пакетов свободных программ. Он находится на территории и под юрисдикцией Российской Федерации. «Сизиф» развивает международная команда разработчиков ALT Linux Team. В ее работе участвуют программисты «Базальт СПО».

Операционные системы «Альт» поставляются с набором инструментов для бесшовной интеграции российских ОС в ИТ-инфраструктуру, построенную на зарубежных операционных системах. Применение этих инструментов дает организациям возможность постепенного перехода, а также централизованного управления групповыми политиками в гетерогенной сети. Операционные системы семейства «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.

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Сергей Мазов, руководитель группы направления программных решений Treolan, сказал: «Включение в продуктовый портфель линейки решений «Базальт СПО» — это ответ Treolan на запрос госструктур и бизнеса, которым необходимо перевести свои ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО. Операционные системы «Альт» от компании «Базальт СПО» на сегодняшний день, пожалуй, наиболее востребованные из ОС, базирующихся на ядре Linux, и мы рады предложить их нашим партнерам и заказчикам».

«В последние месяцы спрос на операционные системы семейства «Альт» постоянно растет. Чтобы удовлетворять его быстро и качественно, «Базальт СПО» расширяет свою дистрибьюторскую сеть, – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Мы рады началу тесного и разнопланового сотрудничества с Treolan – дистрибьютором, который обладает высокими компетенциями в софтверной сфере, отличным знанием рынка и широкой партнерской сетью. Компания поможет многим российским организациям быстрее приобрести и внедрить необходимые им российские операционные системы».