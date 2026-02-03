Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189990
ИКТ 14662
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26578
Персоны 82499
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

1С Софтехно


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.02.2026 Студенты-нефтяники прокачают свои компетенции на решениях «Группы Астра», «Р7» и «БПМСофт» 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

1С Софтехно и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3320 2
Red Hat 1346 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 392 2
MONT - МОНТ 166 2
Русньютек - Rosnewtech 3 1
Русские программы 7 1
9095 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Repository - Репозиторий 1053 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 73 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
Linux - Debian GNU 541 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 581 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 37 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1163 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 212 1
Mozilla Firefox - браузер 1920 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 264 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 12 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 99 1
C/C++ - Язык программирования 852 1
Смирнов Алексей 256 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1306 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1328 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 968 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1371 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3251 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3306 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 637 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1910 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 811 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 847 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2107 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1669 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1004 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 564 1
Россия - УФО - Тюменская область 1284 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1562 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1329 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 344 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 933 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 617 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 898 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 444 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 361 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1451 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1005 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1685 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Образование в России 2564 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще