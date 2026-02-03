Студенты-нефтяники прокачают свои компетенции на решениях «Группы Астра», «Р7» и «БПМСофт»

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) на базе Уфимской высшей школы экономики и управления (УВШЭУ) участник отечественного рынка инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» открыла ИТ-лабораторию совместно с «Р7» (разработчик офисного программного обеспечения) и «БПМСофт» (разработчик low-code платформы). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Основная задача проекта — помогать будущим специалистам нефтегазовой промышленности осваивать практические навыки работы с российскими ИТ-продуктами, интегрированными в учебный процесс, а разработчикам — апробировать программные решения. Это позволит формировать устойчивый кадровый резерв и развивать отечественное ПО.

Мультивендорная лаборатория включает четыре кабинета, в каждом — 12—14 рабочих мест с предустановленной операционной системой Astra Linux, на которой развернут целый «оркестр» программных инструментов: пакет приложений Р7 офис, low-code платформа BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов и управления ими в единой цифровой среде, встроенные ML-инструменты для работы с данными и интеллектуальными сценариями, а также «1С» (продукт «Софтехно»). Продукты будут интегрированы не только в учебные программы по десяткам дисциплин, но и в работу студенческих академий.

Студенты получат доступ к полноценной промышленной среде, в которой смогут моделировать бизнес-процессы, разрабатывать, тестировать и внедрять прикладные решения — от внутренних сервисов до интеллектуальных модулей на базе машинного обучения. Платформа BPMSoft позволит создавать собственные ML-модели, обучать их на реальных данных и интегрировать с другими ИТ-системами. Освоив «Р7 офис» на Astra Linux, будущие специалисты научатся поддерживать работу с документами при переходе организации на российское ПО.

Всего в УГНТУ учится свыше 25 тыс. студентов, из них более 1 тыс. ежегодно в рамках проекта будут развивать свой уровень компетенций в области работы на российском ПО. Лаборатория станет также центром повышения квалификации и переподготовки в ИТ-направлении и для действующих сотрудников компаний-партнеров, и для всех желающих познакомиться с самым современным российским софтом.

Компании-партнеры также примут участие в разработке образовательных программ УГНТУ, интегрируя в них возможности получить практические навыки работы с отечественным софтом, который уже активно используется в отрасли. В итоге проект затронет такие дисциплины, как операционные системы, алгоритмы и структуры данных, информационные системы в бизнесе, управление цифровыми проектами, базы данных, обработка и визуализация больших данных, менеджмент, системный анализ, проектирование информационных систем и др. Преподаватели этих дисциплин должны будут пройти аттестацию и сертификацию.

«Крупнейшие добывающие компании уже перешли на российские решения и ждут новых специалистов, умеющих работать с ними. Мультивендорная лаборатория в ведущем нефтегазовом вузе страны дает возможность готовить таких специалистов: они получат практические знания по отечественному системному и прикладному программному обеспечению, которое активно используется на предприятиях нефтяной отрасли страны. Проект должен вывести УГНТУ на новый уровень также за счет обучения на базе лаборатории и профессорско-преподавательского состава», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

«Для нас важно, чтобы начинающие специалисты получали прикладной опыт работы с российским ПО уже в стенах университета. Открытие мультивендорной лаборатории в УГНТУ — это прежде всего вклад в практическую подготовку будущих профессионалов к работе с отечественными ИТ-решениями. Мы видим ценность в синергии университета, индустрии и вендоров — это самый эффективный путь для формирования прикладных компетенций, востребованных в реальных проектах цифровой трансформации и на современном рынке труда», — сказал Андрей Молчанов, руководитель центра по работе с образовательными учреждениями «Р7».

«Наша цель в открытии лаборатории — дать возможность студентам и молодым специалистам не просто изучать бизнес-процессы, но и превращать свои идеи в реальные цифровые продукты. Эксперты BPMSoft также примут участие в разработке образовательных программ, будут проводить практические мастер-классы и менторские сессии для студентов. Такой подход обеспечит практико-ориентированную подготовку и позволит участникам проекта получить навыки, востребованные на российском рынке», — сказала Юлия Голякина, руководитель направления «BPMSoft Образование».

«Открытие ИТ-лаборатории — еще одно подтверждение, что УГНТУ готовит специалистов, обладающих актуальными цифровыми компетенциями. Мы используем формат корпоративного обучения, прикладной подготовки, поэтому выбор продуктов «Группы Астра», «Р7», «БПМСофт», «1С» не случаен: это ответ на запрос наших индустриальных партнеров — предприятий-лидеров, таких как «Газпром нефть». Вуз также готов разрабатывать и реализовывать новые программы дополнительного образования в этом направлении, помогая нефтегазовому сектору в масштабной задаче импортозамещения ИТ-инфраструктуры», — отметил Олег Баулин, ректор УГНТУ.

«Специалисты, которые умеют интегрировать решения разных производителей российского ПО в единую экосистему, сейчас очень востребованы. В «Газпром нефти» высокий спрос на таких экспертов, и это касается не только Уфы, где у нас большой ИТ-кластер. Нам нужны такие кадры в Москве, Петербурге, в других региональных центрах. Новая лаборатория в УГНТУ даст молодым специалистам возможность прокачать навыки, которые сразу найдут применение в современной цифровой нефтяной компании, а также будут актуальны практически в любой индустрии», — сказал Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти».