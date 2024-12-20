Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Шибанов Илья



20.12.2024 «Яндекс Браузер» для организаций выбрали более 17 тыс. российских бизнесов 1
15.09.2023 «Яндекс браузер» сгенерирует субтитры для любых русскоязычных видео в интернете 1
11.09.2023 «Яндекс браузер» для организаций поможет защитить бизнес от утечки данных 1
06.07.2023 «Яндекс» добавил в браузер нейросеть YandexGPT — она перескажет статьи коротко и ясно 1
17.04.2023 «Яндекс браузер» научился переводить видео с китайского языка 1
31.03.2023 «Яндекс» добавил группы вкладок в мобильный «Браузер» 1
02.03.2023 «Яндекс» представил расширенную версию «Браузера» для организаций 1
21.11.2022 «Яндекс» обновил браузер для бизнеса и выпустил версию для macOS 1
10.10.2022 «Яндекс браузер» вошел в репозиторий российских операционных систем «Альт»   1
06.09.2022 «Яндекс браузер» включен в расширенный репозиторий ОС Astra Linux 1
10.08.2022 «Базальт СПО» и «Яндекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов 1
19.07.2022 «Яндекс» представил большое обновление браузера для бизнеса 1
20.06.2022 Подтверждена совместимость «Яндекс браузера» и операционной системы AlterOS 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Шибанов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 13
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Red Hat 1305 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
Puppet 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Repository - Репозиторий 853 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 776 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Программный стек 213 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
Application store - магазин приложений 1195 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 13
Linux OS 9937 9
Microsoft Windows 15657 7
Apple macOS 2059 4
Apple iOS 7809 3
Google Android 13994 3
Linux - Debian GNU 463 2
ALMI AlterOS 94 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Red Hat Ansible 103 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Linux Sudo 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Яндекс.Маркет 937 1
Microsoft Office Word 776 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 32 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Трандин Сергей 91 2
Орлов Станислав 48 1
Мылицын Роман 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Япония 13282 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Европа 21767 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще