«Яндекс» представил расширенную версию «Браузера» для организаций

Расширенная версия «Яндекс браузера» для организаций повышает уровень безопасности данных, исключает отправку статистики использования за пределы компании, открывает доступ к приоритетной технической поддержке и делает работу системных администраторов удобнее. Обновление ориентировано только на применение в бизнесе и не предназначено для домашних пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В продукте реализована защита от трекеров — с ней злоумышленникам будет сложнее совершать направленные атаки на отдельных сотрудников для получения доступа ко внутренним данным всего предприятия. Кроме того, расширенная версия «Яндекс браузера» для организаций позволяет получать ответы при обращении в службу поддержки в течение часа. Для решения особенно сложных вопросов можно запросить групповой звонок с участием разработчиков, инженеров и тестировщиков «Яндекса».

У «Яндекс браузера» для организаций впервые появился личный кабинет для администраторов. В нём можно общаться с поддержкой, следить за журналом изменений и быстро возвращаться к предыдущим сборкам. Здесь находится панель настройки корпоративных ресурсов, а со временем личный кабинет превратится единый центр управления всеми браузерами компании.

Илья Шибанов, руководитель проектного офиса разработки «Яндекс браузера»: «Многие корпоративные приложения сейчас развернуты в облачных сервисах. Сотрудники видят их как вкладки в браузере и проводят в них больше половины своего рабочего времени. Именно поэтому браузер становится одним из ключевых элементов инфраструктуры компании, а мы делаем такой большой акцент на его безопасности и удобстве».

В следующих обновлениях расширенной версии «Яндекс браузера» для организаций появятся: облачный рендеринг для устаревших плагинов и технологий (Java, Flash, Silverlight) — это позволит им корректно работать в «Браузере»; интеграция с корпоративными системами безопасности; режим анонимности и улучшенная блокировка отслеживания; мониторинг активности пользователей.

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Узнать об условиях использования расширенной версии «Яндекс браузера» для организаций и оставить заявку на подключение можно на странице проекта.

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«Яндекс браузер» для организаций — решение с выделенной техподдержкой и инструментами администрирования для компаний любого масштаба. Он входит в реестр российского ПО, работает на Windows, MacOS и совместим с российскими ОС на базе Linux. Корпоративный «Браузер» полноценно работает в закрытых сетевых контурах, предлагает множество групповых политик для гибкой настройки и поддерживает электронные подписи «Криптопро», сертификаты НУЦ и шифрование TLS по ГОСТ.