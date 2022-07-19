«Яндекс» представил большое обновление браузера для бизнеса

«Яндекс» усовершенствовал корпоративный браузер – обновленный продукт поддерживает в два раза больше групповых политик, что позволяет быстро настраивать браузер сразу для тысяч сотрудников. Он подходит операционным системам на базе Windows и Linux, в том числе российским — AlterOS, RedOS, Astra, Alt, Rosa. Для системных администраторов ввели специально выделенную линию поддержки, а для помощи с задачами более сложного уровня привлекли менеджеров по развитию бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Корпоративный браузер «Яндекса» подходит для гибкой настройки и конфигурирования тысяч компьютеров для множества задач. Системный администратор может настроить браузер для разных групп пользователей — например, финансистам и разработчикам нужны разные возможности ПО и уровни доступа к сетевым ресурсам. Также можно обеспечить дополнительные уровни безопасности — например, ограничить доступ к некоторым сайтам и скачиванию файлов определенных форматов.

Кроме того, в «Яндекс браузере» для бизнеса есть централизованная работа с сервисами настройки под Windows: добавлена поддержка MECM (Microsoft Endpoint Configuration Manager, ранее SCCM) — продукта для управления ИТ-инфраструктурой на основе Microsoft Windows и смежных устройств. Для систем на Linux поддерживаются Ansible и Puppet.

«Ценность браузера ежегодно только возрастает: все больше сервисов становятся облачными, и работа переезжает в веб — трекеры, интранет, облачные ресурсы, онлайн-редакторы документов. Мы взяли за основу последнюю версию нашего браузера и добавили дополнительные возможности для его администрирования и управления. Кастомизированный браузер – один из важнейших элементов в ИТ-инфраструктуре любой компании», — сказал руководитель проектного офиса разработки «Яндекс браузера» Илья Шибанов.

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У «Яндекс браузера» есть и другие полезные для бизнеса функции. Браузер работает с сайтами, которые требуют поддержки шифрования по ГОСТ TLS. Например, с тендерными площадками и другими ресурсами в домене gov.ru или личным кабинетом для юрлиц на сайте налоговой службы. Он также поддерживает международные и национальные сертификаты безопасности сайтов.

Браузер для бизнеса позволит обеспечить бесшовный клиентский опыт конечных пользователей — когда сотрудники компаний используют продукт в одной операционной системе дома, а на работе — в другой, при этом не ощущая разницы. В «Яндекс браузере» можно настраивать рабочее пространство под себя и экономить время: разделять информацию по разным проектам с помощью группировки вкладок, пользоваться привычными онлайн-сервисами в формате веб-приложений. Тем, кто часто сталкивается по работе с иностранными языками, браузер поможет перевести тексты, картинки, сделает закадровый голосовой перевод видеороликов.