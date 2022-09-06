«Яндекс браузер» включен в расширенный репозиторий ОС Astra Linux

ГК «Астра» сообщает о сертификации «Яндекс браузера» в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Эксперты вендора провели серию тестовых испытаний и убедились, что программный стек работает корректно: пользователям доступны все возможности его компонентов. Кроме того, «Яндекс браузер» был включен в расширенный репозиторий Astra Linux Special Edition 1.7 и теперь его можно свободно установить с помощью встроенных в ОС средств, например, через командную строку: sudo apt update && sudo apt install yandex-browser-stable или через менеджер пакетов synaptic. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«Яндекс браузер» многие годы применяют российские компании и частные пользователи, как и ОС Astra Linux, спрос на которую сейчас стремительно растет. В обоих решениях реализована широкая функциональность, с помощью которой заказчики из сегментов бизнеса, госсектора, а также частные пользователи успешно выполняют самые разные задачи.

Обновленный «Яндекс браузер» для организаций совместим с Windows и отечественными платформами на базе Linux, поддерживает вдвое больше групповых политик, чем раньше, и его можно быстро настроить сразу для тысяч сотрудников. Функционал продукта позволяет обеспечить дополнительный уровень безопасности в компании и ограничить список доступных сайтов, выдать уровни доступа разным группам пользователей, задать белый и черный списки расширений, управлять возможностью записи экрана и др. Для системных администраторов работает выделенная линия поддержки.

Руководитель проектного офиса разработки «Яндекс браузера» Илья Шибанов: «Как правило, пользователи предпочитают выполнять разные задачи в одном месте — в браузере. Это удобнее, чем устанавливать много отдельных приложений — работа переезжает в web-трекеры, онлайн-редакторы документов, web-версии приложений, облачные сервисы. Поэтому качественный корпоративный браузер становится одним из важнейших элементов цифровой инфраструктуры, его ценность растет. Для нас важно, чтобы “Яндекс браузер” был доступен пользователям всех операционных систем, и в частности тем, кто работает на ОС Astra Linux».

«Сертификация “Яндекс браузера” — это очередной успешный этап развития нашего технологического партнерства с компанией “Яндекс”. Ранее мы разместили свои клиентские сервисы и дистрибутив ОС Astra Linux в Yandex Сloud и планируем дальше вести работу в части интеграции наших продуктов с ПО “Яндекса”», — сказал Роман Мылицын, руководитель направления перспективных исследований ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, в число которых, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, входят диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.