«Яндекс» обновил браузер для бизнеса и выпустил версию для macOS

«Яндекс» выпустил новую версию «Браузера» для организаций. В нем появились новые групповые политики, которые делают корпоративный браузер более удобным и безопасным. А главное — «Браузер» для бизнеса теперь доступен не только на Windows и Linux, но и на macOS. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«По нашим оценкам, в сегменте малого и среднего бизнеса доля рабочих мест на macOS достигает 20%. Теперь организации смогут установить наш “Браузер” всем своим сотрудникам. На Windows он работал с самого начала, летом мы выпустили версию для Linux и вот сегодня — для macOS. Кроме того, нынешнее обновление включает много новых возможностей по настройке браузера», — сказал руководитель проектного офиса разработки «Яндекс браузера» Илья Шибанов.

В обновленном «Браузере» больше 100 групповых политик. Теперь системные администраторы смогут интегрировать в него любые расширения, программы собственной разработки или утилиты из официальных магазинов приложений. Например, можно добавить в него расширения «1C:Предприятие» или утилиту «Криптопро» для работы с сайтами, где есть криптозащита.

Новые политики помогут сделать корпоративный браузер более удобным для сотрудников. Так, администратор сможет добавить в папку «Закладки» полезные коллегам ссылки, например, на внутренний портал, вебинары или необходимые программы. Можно также настроить работу так, чтобы корпоративные программы открывались в том браузере, с которым они лучше всего совместимы.

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Обновилась политика по скачиванию файлов из интернета. Теперь с ее помощью можно установить один из трех вариантов блокировки: всех скачиваний из интернета; только вредоносного ПО и опасных файлов; вредоносных, нежелательных и опасных типов файлов. В последнем случае сотрудники смогут скачать картинки и файлы в .pdf, но исполняемый файл (с расширением .exe) уже нет.

В обновленном «Браузере» есть онлайн-конфигуратор для Windows и Linux. Теперь при скачивании нужной версии браузера системный администратор может прямо на главном экране выбрать необходимые для эффективной работы сервисы и расширения.