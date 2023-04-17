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«Яндекс браузер» научился переводить видео с китайского языка

Теперь нейросети «Яндекс браузера» могут переводить видео с китайского и автоматически накладывать русскую озвучку. Для этого понадобилось учесть множество особенностей сложного восточного языка. Технология уже работает на YouTube, а чуть позже появится поддержка популярной китайской видеоплатформы Bilibili. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Нейросети учатся на примерах, и они должны соответствовать определенным критериям. Готовых решений не было, поэтому разработчики «Яндекса» с нуля собрали собственный датасет. С помощью специального алгоритма они обработали 1,5 млн видео и выбрали 100 тыс. с качественными субтитрами на севернокитайском языке, которым владеет более 1 млрд человек. Соответствие аудио и субтитров так важно, потому что именно по ним нейросеть учится понимать речь.

Превращение речи в текст — первый этап перевода, и для этого нейросетям браузера пришлось выучить тысячи иероглифов. Каждый из них читается как слог. Чтобы нейросеть научилась их понимать, весь необходимый для работы с китайским словарь разработчики закодировали в виде 10 тыс. токенов. Для сравнения, пять европейских языков, которые «Яндекс браузер» научился переводить раньше, уместились в библиотеку на 5000 токенов. Один токен равен одному слогу или регулярно использующемуся сочетанию двух слогов. Одновременно с этим нейросеть обучили делить сплошной поток иероглифов на смысловые отрезки, чтобы точнее синхронизировать перевод с исходной речью и сделать его более качественным.

С самой сложной особенностью китайского, на понимание которой у людей уходят годы, нейросети браузера справились всего за месяц. Именно столько им потребовалось на изучение четырех тонов, определяющих смысл сказанного. Тон — это мелодический рисунок голоса. Один и тот же слог, произнесенный с повышением или понижением голоса, может означать совершенно разные вещи. А еще в китайском много омофонов — слов, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и обладают разным значением. Чтобы различать их, нейросети «Яндекс браузера» умеют учитывать контекст.

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Илья Шибанов, руководитель проектного офиса разработки «Яндекс браузера»: «Автоматический голосовой перевод китайского — большой шаг вперед на пути к полному преодолению языкового барьера в интернете. «Яндекс браузер» открывает людям огромное количество уникального контента: от полезной информации о новых гаджетах и национальной кухне до персональных блогов, связанных с сотнями других тем. Кроме того, теперь у нас есть достаточная технологическая база для работы с другими сложными языками. Например, корейским и японским».

«Яндекс браузер» сам предлагает перевести видео с китайского на YouTube сразу после того, как пользователь его откроет. Нужно просто нажать на кнопку «Перевести видео».

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