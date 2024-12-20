«Яндекс Браузер» для организаций выбрали более 17 тыс. российских бизнесов

По итогам года «Яндекс Браузер» для организаций используют 17,4 тыс. российских бизнесов, работающих в сферах промышленности, ритейла, банкинга и ИТ. Это на 60% больше, чем годом ранее. Ключевыми нововведениями этого года для рынка стали режим удаленной изоляции браузера, возможность интеграции с корпоративными ИБ-решениями, централизованное управление для администраторов и мобильная версия. Также браузер для организаций вошел в состав тарифа «Яндекс 360 для бизнеса», который позволяет компаниям создавать защищённые рабочие места для сотрудников.

По оценке экспертов, сотрудники современных организаций проводят в браузере до 70% рабочего времени, что превращает его в одно из самых часто используемых приложений в корпоративной среде. В связи с этим обычные браузеры всё меньше подходят для работы с данными компаний: без защитных технологий и мониторинга со стороны службы ИБ возникает риск их утечки.

Отвечая на эту тенденцию, в 2024 г. команда разработки «Яндекс Браузера» для организаций внедрила сотни продвинутых функций, которые интегрируют браузер в корпоративную ИБ-инфраструктуру и наделяют его функциональностью для необходимой защиты корпоративной информации, в том числе:

Режим удаленной изоляции браузера (Remote Browser Isolation). Он позволяет защитить организацию даже от кибератак через уязвимости нулевого дня, поскольку Браузер запускается в изолированном контейнере на удаленном сервере, а сотруднику передается только безопасный видеопоток.

Интеграция с системами безопасности (SIEM, SOAR/IRP, DLP). Отправка событий из браузера в SIEM увеличивает «поле зрения» команды ИБ, интеграция при помощи API Консоли управления браузера с системами реагирования на инциденты (SOAR/IRP) помогает вовремя останавливать атаки, а способность браузера работать в качестве DLP-агента расширяет возможности используемой в организации системы предотвращения утечек и надежно защищает корпоративные данные.

Поддержка популярных платформ, включая Android и iOS. Корпоративный «Яндекс Браузер» уже доступен на всех популярных ОС: Windows, macOS, Linux, а также Android и iOS. Функции групповых политик, защиты от утечек данных, фишинга и загрузки вредоносного ПО доступны в версиях браузера на всех перечисленных платформах. Все эти функции в совокупности с возможностью фильтрации учетных записей «Яндекс ID», позволяют отделить рабочие данные сотрудников от личных даже на неуправляемых компанией устройствах, что позволяет полноценно поддержать сценарии Bring Your Own Device (использование личных устройств в рабочих).

Администрирование в открытом и закрытом контурах через консоль управления. «Яндекс Браузером для организаций» на всех устройствах можно управлять через единый интерфейс Консоли управления. С ее помощью можно централизованно настраивать групповые политики и оргструктуру, управлять лицензиями, создавать правила доступа к различным веб-ресурсам организации. Веб-консоль может быть использована как в облачном формате развертки, так и в режиме on-premise – без доступа в интернет во внутреннем контуре компании.

Кроме того, в 2024 г. в браузере появилась функция проверки уровня безопасности устройств, которая разрешает доступ к корпоративным данным только с хорошо защищенных компьютеров, смартфонов и планшетов, а также функция защиты браузера PIN-кодом. Еще одно нововведение – режим защиты от обхода политик безопасности, который помогает сделать так, чтобы на корпоративные веб-ресурсы можно было зайти только из «Яндекс Браузера» для организаций. А технология цифровых водяных знаков помогает предотвратить копирование информации через скриншоты и запись изображения с экрана с помощью внешней камеры.

«Вся новая функциональность «Яндекс Браузера» для организаций – ответ на две основных тенденции, которые мы видим в корпоративном IT. Во-первых, браузер становится единой точкой входа для большего числа ключевых приложений, с которыми сотрудники работают каждый день. Во-вторых, в таких сферах, как ритейл, сотрудники часто используют собственную технику, работают вне офиса. Этот тренд также наблюдается в других сферах и усиливается. Перед организациями встает задача обеспечить безопасный доступ к корпоративным данным, размещённым в облачных инфраструктурах, из любых сетей, с любых устройств и защитить конфиденциальную информацию от утечки. В этом контексте важной вехой этого года мы считаем реализацию в браузере концепции доступа с «нулевым доверием». Она помогает надежно защитить данные и может быть полезной для тех организаций, которые строят свою безопасность по модели Secure Access Service Edge»,– сказал Илья Шибанов, СЕО «Яндекс Браузера».