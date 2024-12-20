Разделы

Интернет Интернет-ПО
|

«Яндекс Браузер» для организаций выбрали более 17 тыс. российских бизнесов

По итогам года «Яндекс Браузер» для организаций используют 17,4 тыс. российских бизнесов, работающих в сферах промышленности, ритейла, банкинга и ИТ. Это на 60% больше, чем годом ранее. Ключевыми нововведениями этого года для рынка стали режим удаленной изоляции браузера, возможность интеграции с корпоративными ИБ-решениями, централизованное управление для администраторов и мобильная версия. Также браузер для организаций вошел в состав тарифа «Яндекс 360 для бизнеса», который позволяет компаниям создавать защищённые рабочие места для сотрудников.

По оценке экспертов, сотрудники современных организаций проводят в браузере до 70% рабочего времени, что превращает его в одно из самых часто используемых приложений в корпоративной среде. В связи с этим обычные браузеры всё меньше подходят для работы с данными компаний: без защитных технологий и мониторинга со стороны службы ИБ возникает риск их утечки.

Отвечая на эту тенденцию, в 2024 г. команда разработки «Яндекс Браузера» для организаций внедрила сотни продвинутых функций, которые интегрируют браузер в корпоративную ИБ-инфраструктуру и наделяют его функциональностью для необходимой защиты корпоративной информации, в том числе:

Режим удаленной изоляции браузера (Remote Browser Isolation). Он позволяет защитить организацию даже от кибератак через уязвимости нулевого дня, поскольку Браузер запускается в изолированном контейнере на удаленном сервере, а сотруднику передается только безопасный видеопоток.

Интеграция с системами безопасности (SIEM, SOAR/IRP, DLP). Отправка событий из браузера в SIEM увеличивает «поле зрения» команды ИБ, интеграция при помощи API Консоли управления браузера с системами реагирования на инциденты (SOAR/IRP) помогает вовремя останавливать атаки, а способность браузера работать в качестве DLP-агента расширяет возможности используемой в организации системы предотвращения утечек и надежно защищает корпоративные данные.

Поддержка популярных платформ, включая Android и iOS. Корпоративный «Яндекс Браузер» уже доступен на всех популярных ОС: Windows, macOS, Linux, а также Android и iOS. Функции групповых политик, защиты от утечек данных, фишинга и загрузки вредоносного ПО доступны в версиях браузера на всех перечисленных платформах. Все эти функции в совокупности с возможностью фильтрации учетных записей «Яндекс ID», позволяют отделить рабочие данные сотрудников от личных даже на неуправляемых компанией устройствах, что позволяет полноценно поддержать сценарии Bring Your Own Device (использование личных устройств в рабочих).

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Цифровизация

Администрирование в открытом и закрытом контурах через консоль управления. «Яндекс Браузером для организаций» на всех устройствах можно управлять через единый интерфейс Консоли управления. С ее помощью можно централизованно настраивать групповые политики и оргструктуру, управлять лицензиями, создавать правила доступа к различным веб-ресурсам организации. Веб-консоль может быть использована как в облачном формате развертки, так и в режиме on-premise – без доступа в интернет во внутреннем контуре компании.

Кроме того, в 2024 г. в браузере появилась функция проверки уровня безопасности устройств, которая разрешает доступ к корпоративным данным только с хорошо защищенных компьютеров, смартфонов и планшетов, а также функция защиты браузера PIN-кодом. Еще одно нововведение – режим защиты от обхода политик безопасности, который помогает сделать так, чтобы на корпоративные веб-ресурсы можно было зайти только из «Яндекс Браузера» для организаций. А технология цифровых водяных знаков помогает предотвратить копирование информации через скриншоты и запись изображения с экрана с помощью внешней камеры.

«Вся новая функциональность «Яндекс Браузера» для организаций – ответ на две основных тенденции, которые мы видим в корпоративном IT. Во-первых, браузер становится единой точкой входа для большего числа ключевых приложений, с которыми сотрудники работают каждый день. Во-вторых, в таких сферах, как ритейл, сотрудники часто используют собственную технику, работают вне офиса. Этот тренд также наблюдается в других сферах и усиливается. Перед организациями встает задача обеспечить безопасный доступ к корпоративным данным, размещённым в облачных инфраструктурах, из любых сетей, с любых устройств и защитить конфиденциальную информацию от утечки. В этом контексте важной вехой этого года мы считаем реализацию в браузере концепции доступа с «нулевым доверием». Она помогает надежно защитить данные и может быть полезной для тех организаций, которые строят свою безопасность по модели Secure Access Service Edge»,– сказал Илья Шибанов, СЕО «Яндекс Браузера».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

От Apple требуют отключить сервис новостей: ИИ придумывает ложные заголовки

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

Роскомнадзор закупает ИТ-ловушки и фейковые базы данных, чтобы заманивать в них хакеров

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще